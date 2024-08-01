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"Без ответа": король Чарльз отрекся от принца Гарри

Элина Чигис
1 августа 2024, 08:49
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Король Чарльз полностью прекратил общение с принцем Гарри.
Король Чарльз, принцГарри
Король Чарльз не хочет общаться с принцем Гарри / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Когда общественность узнала о раке у короля Чарльза, все думали, что он наконец-то помирится со своим сыном принцем Гарри, но, похоже, не все так просто.

Как сообщает издание Page six, ранее состоялась встреча отца и сына, которая длилась всего 40 минут, тогда все решили, что их отношения значительно потеплели. А Гарри посчитал, что теперь все станет на свои места и в мае хотел снова встретиться с отцом.

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"В ответ на многочисленные запросы и продолжающиеся спекуляции о том, встретится ли герцог со своим отцом во время пребывания в Великобритании на этой неделе, к сожалению, это будет невозможно из-за насыщенной программы Его Величества", — заявлял пресс-секретарь принца.

Как стало известно от анонимного источника издания, Чарльз даже не принимает звонки сына и хочет совсем обрубить с ним связь.

"Он сейчас не доступен. Он пытался дозвониться до короля по поводу его здоровья, но эти звонки тоже остались без ответа", - сказал источник.

Король Чарльз
Король Чарльз / инфографика: Главред

Кто такой король Чарльз ІІІ?

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Король Чарльз - последние новости по теме

Отметим, ранее Букингемский дворец представил первый официальный портрет короля Чарльза в качестве монарха. Правда, многим портрет не пришелся по вкусу из-за необычной цветовой гаммы - монарх представлен во всех оттенках красного с единственным светлым пятном, коим оказалось его лицо.

А также принц Уильям впервые за долгое время появился на публике с онкобольным отцом королем Чарльзом. На встрече король Чарльз официально передал должность главнокомандующего армейского воздушного корпуса принцу Уильяму.

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