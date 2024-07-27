Угроза жизни: принц Гарри больше не привезет Меган Маркл в Британию

Принц Гарри больше не привезет Меган Маркл в Великобританию.

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Принц Гарри и Меган Маркл живут в США/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Принц Гарри делится своими опасениями по поводу возвращения Меган Маркл в Великобританию.

По данным People, 39-летний герцог Сассекский рассказал о своих опасениях по поводу безопасности своей семьи во время нового интервью для документального фильма ITV "Таблоиды на суде", премьера которого состоялась 25 июля.

"Это по-прежнему опасно, и достаточно одного человека, который читает эти материалы, чтобы действовать в соответствии с тем, что они прочитали", — сказал Гарри. "И будь то нож или кислота, что бы это ни было, это вещи, которые меня искренне беспокоят. Это одна из причин, почему я не привезу свою жену обратно в эту страну", - сказал Гарри.

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Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

В 2022 году Нил Басу, бывший глава отдела по борьбе с терроризмом лондонской полиции, заявил, что существовали реальные угрозы жизни герцогини Сассекской, пока она жила в Великобритании.

"У нас были группы, которые расследовали это. Люди были привлечены к ответственности за эти угрозы", - сказал тогда Басу.

Принц Гарри ранее заявил, что "чувствовал себя вынужденным" отказаться от своей королевской роли и покинуть Великобританию, ссылаясь на соображения безопасности своей семьи. Вскоре после того, как пара объявила о своем решении отказаться от поста высокопоставленных работающих членов королевской семьи, Исполнительный комитет по защите королевской семьи и общественных деятелей (RAVEC) лишил их автоматического права на охрану полиции Великобритании.

Хотя герцог Сассекский предложил покрыть расходы на охрану, предложение было отклонено, и ранее в этом году судья Высокого суда Питер Лейн оставил в силе решение о понижении уровня его безопасности.

Принц Гарри планирует обжаловать это решение. "Герцог требует не преференциального режима, а справедливого и законного применения собственных правил РАВЕК, гарантируя, что он получит такое же внимание, как и другие", — заявил представитель юридического лица.

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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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