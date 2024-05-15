"Почему он по горло в крови?": новый портрет Чарльза III привел Сеть в ужас

Британского монарха от критики не спасла даже бабочка над плечом.

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Чарльз III новый портрет - кроваво-красный портрет Чарльза III раскритиковали в Сети / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

В начале мая британский король Чарльз III отметил первую годовщину со дня коронации. В честь этого Букингемский дворец представил его первый официальный портрет в качестве монарха.

Картину написал художник Джонатан Йео, который ранее писал портреты королевы Камиллы (2014) и покойного принца Филиппа (2008). На новом портрете Его Величество изображен в форме Уэльской гвардии, полковником которой он стал в 1975 году. Картина будет выставлена в Дрейперс-Холле в Лондоне.

"Когда я начал этот проект, Его Величество Король был еще Его Королевским Высочеством принцем Уэльским, и, подобно бабочке, парящей над плечом короля, этот портрет развивался по мере того, как менялась его роль в нашей общественной жизни. Я сделал все возможное, чтобы передать его жизненный опыт и человечность", - рассказал Джонатан Йео.

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Портрет Чарльза III и вправду получился живым и динамичным за счет широких мазков кисти художника. Тем не менее многим он не пришелся по вкусу из-за необычной цветовой гаммы - монарх представлен во всех оттенках красного с единственным светлым пятном, коим оказалось его лицо. Нестандартное художественное решение, которое, вероятно, должно было подчеркнуть начало новой эры для Великобритании с восходом на престол нового короля, в Сети стали критиковать: "Немного тревожно", "Даже Чарльз испугался своего портрета, когда открыл его", "Простите, но для меня это "НЕТ". Весь покрыт кровью", "Демонично", "Похоже, его засасывает в горящий портал", "Почему он по горло в крови?", "Не хватает только красных светящихся глаз и вил в руке", "Прикрепите к нему пару рогов, и он станет похож на Сатану в подземном мире" и пр.

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Чарльз III - последние новости:

Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

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