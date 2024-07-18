Король Чарльз засветился за поцелуем с женщиной на глазах у жены - детали

Поклонница отважилась поцеловать короля Чарльза III.

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Король Чарльз не отказал поклоннице в поцелуе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Во время официального визита на Нормандские острова король Чарльз III разрешил своей поклоннице поцеловать его в щеку на публике и в это время рядом была королева Камилла.

Как сообщает издание Express, 91-летняя Кэтлин Мориарти рассказала, как все случилось. Женщина воспользовалась случаем, когда королевская пара общалась с поклонниками, тогда она и попросила о поцелуе и, на удивление, монарх ей не отказал.

видео дня "Я сказала ему: "пожалуйста, можно я вас поцелую?" и он подставил мне щеку. Я просто это сделала! Я не планировала этого и мне понравилось. Он милый. Это было очень мило. Я рада", - рассказала Кэтлин.

If you can’t do it when you are 91 years old, when can you?

Kathleen from Guernsey says she’s never kissed a King before, but now she most definitely has!! ? pic.twitter.com/qciI3BMcOW — Chris Ship (@chrisshipitv) July 16, 2024

Кто такой король Чарльз ІІІ? Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

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