Король Чарльз III выставил королеву Камиллу перед подданными в необычном свете

Онкобольной монарх намекнул, что за ним наблюдает строгое начальство.

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Король Чарльз III на пасхальной службе заговорил про королеву Камиллу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

31 марта, в день католической Пасхи, король Чарльз III совершил первый публичный выход с момента огласки его онкологического диагноза. Вместе с другими членами британской королевской семьи он посетил праздничную службу в часовне святого Георга в Виндзоре.

Очевидцы, которым удалось пообщаться с монархом, отметили, что тот был бодр и весел. Рак ничуть не испортил чувство юмора Чарльза III - несколько его шуток процитировали для Hello Magazine верные британские поданные.

Например, один из поклонников сказал королю: "С Пасхой, Ваше Величество. Никогда не сдавайтесь, продолжайте настойчиво", на что получил остроумный ответ.

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Смущенный монарх оглянулся на свою жену, королеву Камиллу, и произнес: "Я просто выполняю свои указания", намекая, что заслуги в его неплохом вопреки онкологии самочувствии во многом принадлежит именно ей и ее строгому контролю за венценосным супругом.

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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Ранее стало известно, что Букингемский дворец после новостей про онкологию Чарльза III приступил к разработке плана на случай внезапной смерти монарха. Сценарий прощания получил название "Мост Менай".

Также появились подробности, что сказал Чарльз, на тот момент - принц Уэльский, своей невесте Диане Спенсер в ночь перед их свадьбой. Тайну раскрыла близкая подруга леди Ди.

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