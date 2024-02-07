"Среднего возраста, неуклюжий белый": Аффлек высмеял свое грустное лицо на "Грэмми"

Голливудский оскароносный актер и режиссер Бен Аффлек в новой рекламе для бренда закусочных-пончиковых "Dunkin'" высмеял свое "грустное" выражение лица на прошлогодней церемонии "Грэмми". Таким рекламным видео поделилась его жена Дженнифер Лопес в Instagram.
Ролик начинается с того, что Аффлек просматривает фальшивый новостной репортаж, в котором звездная пара изображена на церемонии вручения наград в 2023 году с надписью "Самый скучный человек в мире". На что актер говорит себе тихим и мрачным голосом в стиле Бэтмена (легендарного комиксного персонажа Аффлек играл в фильмах Зака Снайдера): "Нет. Стойкий. Всегда наблюдаю".
Затем Бен говорит, что может стать стать поп-звездой, прежде чем спросить: "Насколько трудно это может быть?". Потом берет в руку коробку пончиков, когда звонит музыкальному продюсеру, чтобы сказать, что у него есть несколько "битов".
"У меня даже есть такая персона, как Дж. Ло. Или Б. Ло?", — рассказал он продюсеру.
Затем камера снова показывает актера, который сидит на своем диване в одиночестве перед телевизором.
"Они сказали, что ты плохой. парень без ритма, и ты не умеешь петь по тональности. Ты не скоординирован. Ты недалекий, среднего возраста, неуклюжий белый", — говорит он в видео.
Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.
В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.
Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.
В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак.
Вас могут заинтересовать такие материалы:
- Лопес раскрыла секрет своего брака с Беном Аффлеком
- Ссоры в звездном семействе: Бен Аффлек устал кое-что делать для Дженнифер Лопес
- "Полежу, - немного устала": Амадор Лопес рассказал о последних месяцах жизни Нины Матвиенко