"Среднего возраста, неуклюжий белый": Аффлек высмеял свое грустное лицо на "Грэмми"

Известный актер и режиссера Бен Аффлек снялся в рекламе Dunkin. Актер высмеял мемы о своем грустном лице на церемонии "Грэмми".

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Аффлек высмеял свое "грустное" выражение лица на прошлогодней церемонии "Грэмми, куда он ходил вместе с Лопес / коллаж фото ua.depositphotos.com

Голливудский оскароносный актер и режиссер Бен Аффлек в новой рекламе для бренда закусочных-пончиковых "Dunkin'" высмеял свое "грустное" выражение лица на прошлогодней церемонии "Грэмми". Таким рекламным видео поделилась его жена Дженнифер Лопес в Instagram.

Ролик начинается с того, что Аффлек просматривает фальшивый новостной репортаж, в котором звездная пара изображена на церемонии вручения наград в 2023 году с надписью "Самый скучный человек в мире". На что актер говорит себе тихим и мрачным голосом в стиле Бэтмена (легендарного комиксного персонажа Аффлек играл в фильмах Зака Снайдера): "Нет. Стойкий. Всегда наблюдаю".

Затем Бен говорит, что может стать стать поп-звездой, прежде чем спросить: "Насколько трудно это может быть?". Потом берет в руку коробку пончиков, когда звонит музыкальному продюсеру, чтобы сказать, что у него есть несколько "битов".

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"У меня даже есть такая персона, как Дж. Ло. Или Б. Ло?", — рассказал он продюсеру.

Затем камера снова показывает актера, который сидит на своем диване в одиночестве перед телевизором.

"Они сказали, что ты плохой. парень без ритма, и ты не умеешь петь по тональности. Ты не скоординирован. Ты недалекий, среднего возраста, неуклюжий белый", — говорит он в видео.

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак.

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