"Жирные" фото: Дженнифер Лопес с мужем "подловили" на парковке за "запрещенкой"

Парочка не скрывалась и с довольными лицами продолжала делать свои дела.

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Дженнифер Лопес, и Бен Афффлек - самый обсуждаемый союз года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Популярную певицу Дженнифер Лопес подловили на парковке с ее супругом, голивудским актером Беном Аффлеком во время поедания еды из популярного фастфуд-ресторана - Макдональдса.

Парочка усердно жевала бургеры в Лос-Анджелесе, не смотря на то, что по-прежнему и даже в этот момент выглядела "по-голливудски".

По информации Page Six, в секрете осталось то, что же себе заказал Бен Аффлек. Было лишь видно огромный напиток, который очевидно прилагался к его меню.

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51-летний Аффлек наведывается в кафе пончиков Dunkin’ Donuts "каждый день", но его жена, как известно, очень строга в отношении того, что она вкладывает в свое тело.

"Мы едим много зеленых овощей, спаржи, брюссельской капусты, брокколи и капусты", — рассказала она ранее Hello! журнал о своих привычках в еде с двумя детьми, добавив в интервью People, что она "всегда" держит при себе "свежие продукты с большим количеством фруктов и овощей" и пьет много воды.

Ее давний личный тренер Трейси Андерсон также сказала, что Лопес "ест очень чисто, потому что ей нужно действительно хорошее топливо для всего, что она делает".

Фото парочки можно посмотреть тут:

Напомним, ранее легендарная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопесочень романтично поздравила мужа, оскароносного голливудского актера и режиссера Бена Аффлека с днем рождения. Тому исполнился 51 год.

Напомним, Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилианаот брака с певцом Марком Энтони.

После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.

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