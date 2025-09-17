Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

София Ротару не выйдет на сцену - в чем причина

Кристина Трохимчук
17 сентября 2025, 12:43
83
София Ротару приняла неожиданное решение в своей карьере.
София Ротару
София Ротару отказалась от концертов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Вы узнаете:

  • София Ротару отказалась выступать на сцене
  • Что произошло у певицы

Легенда украинской сцены София Ротару решила отказаться от концертов и корпоративов до завершения войны в Украине. По сообщениям росСМИ, певица отвергает даже огромные гонорары по неожиданной причине.

После начала полномасштабного вторжения РФ Ротару почти исчезла из публичного пространства, однако впоследствии открыто поддержала Украину и начала помогать ВСУ и пострадавшим соотечественникам. Она полностью разорвала связи с Россией и прекратила гастроли в стране-агрессоре.

видео дня
София Ротару
Музыканты Софии Ротару служат в ВСУ / фото: instagram.com, София Ротару

Как сообщают журналисты, София Ротару и сейчас регулярно получает предложения о выступлениях с заоблачными гонорарами. Но артистка отказывается, поскольку ее музыкальная команда сейчас защищает Украину на фронте. Искать замену своим коллегам она не собирается и решила вернуться на сцену после окончания войны.

Кроме того, пропагандистские Telegram-каналы напоминают, что певица лишилась своей элитной квартиры в Москве. Трехкомнатное жилье с подземным паркингом и двумя лифтами она сначала переписала на сына, а затем продала за 65 млн рублей. Сейчас Ротару вместе с Русланом Евдокименко борется, чтобы оккупанты не "национализировали" их недвижимость в Крыму.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что легенда украинской сцены Верка Сердючка сорвала пятиминутные овации во Дворце "Украина", исполнив хит Николая Мозгового "Край, мой родной край", который когда-то пела София Ротару. По словам Елены Мозговой, эту песню на концерте мог спеть только Андрей Данилко.

Также стало известно, что поклонник случайно встретил Софию Ротару в Киеве и попросил сделать совместное фото. Певица охотно согласилась и искренне улыбалась, чем изрядно порадовала своего поклонника.

Вас может заинтересовать:

О персоне: София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

София Ротару новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов

В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов

13:32Синоптик
РФ определила новые цели для ударов по Украине: куда враг планирует бить зимой

РФ определила новые цели для ударов по Украине: куда враг планирует бить зимой

13:28Украина
Лавров разразился угрозами из-за намерения Европы ввести свои войска в Украину

Лавров разразился угрозами из-за намерения Европы ввести свои войска в Украину

13:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

"Мне лучше уйти": Пугачева сделала резкое заявление после интервью

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

Осенью рассыпать по почве: как одно удобрение сделает землю плодородной без усилий

Последние новости

13:32

В Украину вернется теплая погода: когда температура поднимется до +28 градусов

13:28

РФ определила новые цели для ударов по Украине: куда враг планирует бить зимой

13:27

На передовой жизни и смерти: телеканал 2+2 представит военную драму "Тримайся, братику"

13:21

Не Роксолана и не Хюррем: как на самом деле звали жену СулейманаВидео

13:15

Лавров разразился угрозами из-за намерения Европы ввести свои войска в Украину

Закрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - КриволапЗакрыть небо над Украиной будет сложно, есть 3 сценария - Криволап
13:10

Так дешево он еще не стоил: в Украине распродают известный продукт за копейки

12:45

Китайский гороскоп на завтра 18 сентября: Крысам - компромисс, Петухам - перемена

12:43

София Ротару не выйдет на сцену - в чем причина

12:42

От мышей не останется и следа: простое средство заставит вредителей бежатьВидео

Реклама
12:28

После саботажа РФ Мерц объявил ключевое условие для мирного соглашения по Украине

12:25

Рыба, от которой бегут даже коты: как правильно есть сюрстрёммингВидео

12:24

Россия готовит новое наступление: эксперт раскрыл главное направление удара

12:11

Воруют энергию и благополучие: ТОП-5 ювелирных изделий, которые притягивают беды

11:56

Речь не только о Запорожской станции: МАГАТЭ заявило об угрозе для АЭС Украины

11:50

В одной области Украины объявили принудительную эвакуацию: кому нужно уехать

11:50

В Донецке прогремела серия мощных взрывов: вероятно, прилетело по оккупантамВидео

11:37

"Должен маме ответить": Кошевой рассекретил особые отношения Зеленского

11:17

"Становится тревожно": россияне по всей стране жалуются на бешеные цены на бензин

11:11

Новый рекорд: евро подскочил до максимума за четыре года против доллара

11:06

НАТО сразу напряглось после атаки РФ на Польшу: почему с Украиной это не работаетВидео

Реклама
10:57

Водителям рекомендуют положить лимонную кожуру в авто в сентябре: какая причина

10:47

Четыре знака зодиака, скорее всего, предадут ваше доверие в отношениях

10:47

Более 50 поездов опаздывают - известна цель и последствия удара РФ по железной дороге

10:28

"Кривит душой": Пугачева скрыла важную деталь об отношениях с Киркоровым

10:26

Украинцы взбунтовались: песика Мишу не пустили в метро во время тревогиФото

10:15

В Украине существует давняя традиция, о которой все забыли: в чем ее особенностьВидео

10:13

Путин появился в военной форме на учениях в Беларуси - в ISW раскрыли причину

10:07

Есть ли смысл в отключении мобильной связи во время дроновых атак: ответ военного

10:05

РФ потеряла до 15% личного состава: как изменилась ситуация на Харьковщине

09:24

Гибридная война в Европе: Жирохов сказал, в какую страну может вторгнуться РФ

08:53

Атака РФ на Кировоградщину: Кропивницкий и 44 села остались без электроснабженияФото

08:50

"Третировали мою мать и угрожали": Басков пробил дно заявлениями о войне

08:31

Из трубы выйдут не все: назван главный просчет оккупантов возле Купянска

08:11

Карта Deep State онлайн за 17 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

Под угрозой вся военная логистика: партизаны устроили диверсию под Екатеринбургом

07:24

Российские дроны атаковали Харьковщину: ранены два человека, есть разрушения

07:10

Только самые внимательные найдут кота за 9 секунд: лучшее упражнение на внимательность

06:49

Армия РФ атаковала железную дорогу в Украине: задерживаются поезда

06:10

Битва за Европу и бюджет Украинымнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бегуном за 63 секунды

Реклама
05:23

Как сварить горох за 10 минут: секрет быстрого приготовления

04:56

Гороскоп на завтра 18 сентября: Девам - неожиданная поездка, Рыбам - трудности

04:35

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову: кто в списке

04:09

Как изменилась Украина после более трех лет плена - журналист раскрыл правду

03:29

Без плесени и лишних затрат: как быстро высушить бельё осенью

03:05

"Вариантов много": против каких еще государств Россия может начать войну

01:54

"Лазейки" для РФ закроются: Фон дер Ляен раскрыла, кого "накроет" 19-й пакет санкций

01:30

Бывшая жена Юрия Никитина заговорила о новых отношениях: "Есть шанс попасть"

01:00

Тайны советской моды: как женщины создавали уникальные образы вопреки дефициту

16 сентября, вторник
23:57

"Фламинго" может стать новым "Томагавком" - эксперт сделал интригующий прогноз

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять