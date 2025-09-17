София Ротару не выйдет на сцену - в чем причина

София Ротару приняла неожиданное решение в своей карьере.

София Ротару отказалась от концертов / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

София Ротару отказалась выступать на сцене

Что произошло у певицы

Легенда украинской сцены София Ротару решила отказаться от концертов и корпоративов до завершения войны в Украине. По сообщениям росСМИ, певица отвергает даже огромные гонорары по неожиданной причине.

После начала полномасштабного вторжения РФ Ротару почти исчезла из публичного пространства, однако впоследствии открыто поддержала Украину и начала помогать ВСУ и пострадавшим соотечественникам. Она полностью разорвала связи с Россией и прекратила гастроли в стране-агрессоре.

Музыканты Софии Ротару служат в ВСУ / фото: instagram.com, София Ротару

Как сообщают журналисты, София Ротару и сейчас регулярно получает предложения о выступлениях с заоблачными гонорарами. Но артистка отказывается, поскольку ее музыкальная команда сейчас защищает Украину на фронте. Искать замену своим коллегам она не собирается и решила вернуться на сцену после окончания войны.

Кроме того, пропагандистские Telegram-каналы напоминают, что певица лишилась своей элитной квартиры в Москве. Трехкомнатное жилье с подземным паркингом и двумя лифтами она сначала переписала на сына, а затем продала за 65 млн рублей. Сейчас Ротару вместе с Русланом Евдокименко борется, чтобы оккупанты не "национализировали" их недвижимость в Крыму.

Ранее Главред сообщал, что легенда украинской сцены Верка Сердючка сорвала пятиминутные овации во Дворце "Украина", исполнив хит Николая Мозгового "Край, мой родной край", который когда-то пела София Ротару. По словам Елены Мозговой, эту песню на концерте мог спеть только Андрей Данилко.

Также стало известно, что поклонник случайно встретил Софию Ротару в Киеве и попросил сделать совместное фото. Певица охотно согласилась и искренне улыбалась, чем изрядно порадовала своего поклонника.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





