Бывшая жена Юрия Никитина заговорила о новых отношениях: "Есть шанс попасть"

Анна Подгорная
17 сентября 2025, 01:30
Ольга Горбачева после развода упомянула о новом пути в личной жизни.
Ольга Горбачева
Ольга Горбачева сейчас - певица заговорила о личной жизни после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbachovaolga

Кратко:

  • Ольга Горбачева и Юрий Никитин расстались во второй раз
  • Артистка после разрыва заговорила о новом мужчине

В конце июля 2025 года украинская певица Ольга Горбачева сообщила, что находится в состоянии расставания со своим дважды мужем, музыкальным продюсером Юрием Никитиным (в 2009 году пара уже разводилась, но сошлась два года спустя - прим. редактора).

При этом артистка отметила, что разрыв произошел мирно - она была его инициатором, так как "в какой-то период поняла, что от чего-то должна отказаться". Этим чем-то оказался брак с Никитиным.

Недавно Ольга в своем блоге в Instagram опубликовала пост о новых отношениях после разрыва. Размышления певицы похожи и на аффирмацию, и на личное признание.

"Я пока не знаю другой концепции, кроме как посвящать себя Мужчине. Когда я ее усвою, тогда, возможно, у меня вновь случатся отношения. А пока есть шанс попасть в ту же самую историю, зачем в нее попадать? Научись концепции "посвящать жизнь себе". И тогда другие захотят его посвятить тебе", - пишет Горбачева.

Стоит отметить, что одним из факторов, который повлиял на решение артистки развестись с мужем, было то, что она начала растворяться в этих отношениях, так как ему были нужны все ее внимание и любовь.

Ольга Горбачева
Ольга Горбачева сейчас - певица заговорила о личной жизни после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbachovaolga
Ольга Горбачева
Ольга Горбачева сейчас - певица заговорила о личной жизни после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gorbachovaolga

Ранее Главред рассказывал, что Потап поддержал Аллу Пугачеву после ее большого интервью. Артист публично обратился к Примадонне в социальных сетях с громким заявлением.

Также звезда "Лиги смеха", комик Александр Степаненко признался, что изменял беременной жене. Когда его неверность раскрылась, отношения в паре стали не самыми простыми.

О персоне: Юрий Никитин

Юрий Никитин - украинский музыкальный продюсер, создатель и генеральный директор компании Mamamusic. В 2007 году Никитин стал музыкальным продюсером первой украинской "Фабрики звезд" на Новом канале, в 2010 году стал музыкальным продюсером вокального шоу "Суперзірка" телеканала 1+1, сообщает Википедия. Продюсер Верки Сердючки и группы KAZKA, в прошлом - Ирины Билык, групп НеАнгелы и NikitA.

Как правильно здороваться на похоронах: священник объяснилВидео

15:19

Фильм Птушкина "Антарктида" стал абсолютным рекордсменом: в чем достижениеВидео

15:12

Хит сезона: деревья, которые обязательно сажать осенью для яркой весныВидео

