Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Заработали миллионы рублей: сын Ротару с паспортом РФ разозлил пропагандистов

Кристина Трохимчук
16 сентября 2025, 15:46
73
Российские пропагандисты утверждают, что сын Софии Ротару все еще является гражданином РФ.
София Ротару, Руслан Евдокименко
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко сохранил паспорт РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару, Руслан Евдокименко

Вы узнаете:

  • Сын Софии Ротару сохранил российское гражданство
  • Что произошло с недвижимостью Ротару в РФ

Российские пропагандисты заявили, что сын украинской певицы Софии Ротару имеет гражданство РФ и якобы продолжает платить налоги в бюджет страны-террориста. Об этом сообщил один из кремлевских Telegram-каналов.

Руслан Евдокименко открыто демонстрирует свою проукраинскую позицию, что особенно раздражает российскую пропаганду. В то же время они утверждают, что он не отказался от российского паспорта, полученного в 2015 году - уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

видео дня
София Ротару, Руслан Евдокименко
Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко пытается сохранить в собственности недвижимость в Крыму / фото: instagram.com, Руслан Евдокименко

"55-летний Евдокименко получил паспорт гражданина России в ноябре 2015 года. А в 2016-м пополнил ряды российских бизнесменов: зарегистрировал ИП, стал директором ООО "Вилла София". Владелицей виллы и исторического памятника архитектуры в Ялте оставалась его мать", - отмечают пропагандисты.

"Вилла София" стала настоящим камнем преткновения для семьи Софии Ротару. Чтобы не потерять дорогостоящую недвижимость, певица пыталась продать ее, однако у оккупантов были другие планы - "национализировать". По словам представителей РФ, Руслан Евдокименко пытается сохранить собственность над "Виллой София".

София Ротару, Руслан Евдокименко
София Ротару и Руслан Евдокименко платят налоги РФ / фото: instagram.com, Руслан Евдокименко

Кроме этого, пропагандисты РФ заявляют, что семья Ротару все еще наполняет бюджет РФ налогами, ухаживает за недвижимостью и платит зарплаты работникам.

"До 2019 года семья получала доходы более 2 млн рублей и исправно отчитывалась перед российской налоговой. Однако уже в 2020-м компания оказалась в убытках на 6 млн, а в 2021-м Евдокименко окончательно ликвидировал бизнес. Чтобы избежать риска конфискации, София Ротару переоформила ялтинскую виллу на сына, который до сих пор остается ее владельцем с гражданством РФ. Несмотря на все, семья продолжает содержать имение - платит налоги в бюджет России и оплачивает работу садовника", - отметили пропагандисты.

Заработали миллионы рублей: сын Ротару с паспортом РФ разозлил пропагандистов
София Ротару / инфографика: Главред

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что София Ротару показала истерзанную Россией столицу Украины. Певица опубликовала в социальных сетях фотографию Киева после обстрела террористической РФ. На фоне истерзанного дома одного из районов, певица также добавила ритуальную свечу в память о жертвах страшной атаки.

Также сын Софии Ротару Руслан Евдокименко удивил поклонников новым фото звездной матери. На своей странице в соцсетях Евдокименко опубликовал снимок Ротару, который был сделан на одном из концертов.

Вас может заинтересовать:

О персоне: София Ротару

София Михайловна Ротару - советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Геройка Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграме, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

София Ротару Руслан Евдокименко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ей не больно": Зеленский рассказал, что заставит Россию остановиться

"Ей не больно": Зеленский рассказал, что заставит Россию остановиться

17:08Украина
Россияне из пяти бригад на грани окружения: ВСУ срывают масштабную операцию РФ

Россияне из пяти бригад на грани окружения: ВСУ срывают масштабную операцию РФ

16:42Фронт
Путину нужна новая война, у него уже есть план: что задумал глава Кремля

Путину нужна новая война, у него уже есть план: что задумал глава Кремля

16:41Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

Последние новости

17:09

Два подростка нашли самый большой клад в истории Украины - что там было

17:08

"Ей не больно": Зеленский рассказал, что заставит Россию остановиться

16:56

Домашний убийца плесени: всего два компонента, и никакой сыростиВидео

16:55

Тренер "Лиги Смеха" Иван Люленов прокомментировал расставание со своей девушкой

16:42

Россияне из пяти бригад на грани окружения: ВСУ срывают масштабную операцию РФ

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - ЖироховРоссия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов
16:41

Путину нужна новая война, у него уже есть план: что задумал глава Кремля

16:37

Не Оливье и не Цезарь: салат из трех ингредиентов, который съедят за 5 минут

16:35

На вершине не iPhone: названы самые популярные смартфоны в мире

16:24

"Уши режет": "звезда 90-х" обвинила Пугачеву во лжи

Реклама
16:15

В Украине готовят новые правила мобилизации - у кого отберут отсрочку

16:04

В Польше задержали украинца и белоруску из-за инцидента с дроном - что известно

16:03

Золотая корочка мечты: что превращает картошку в настоящий шедеврВидео

15:57

Имеет более 20 компонентов из США: ГУР рассекретило "начинку" одного из дронов РФ

15:56

В США скончался популярный американский актер

15:54

Известный певец рассказал об интимной встрече с Ириной Билык

15:46

Заработали миллионы рублей: сын Ротару с паспортом РФ разозлил пропагандистов

15:32

Эксперты призвали в сентябре натирать окна корицей: зачем это делать

15:20

Как правильно здороваться на похоронах: священник объяснилВидео

15:19

Фильм Птушкина "Антарктида" стал абсолютным рекордсменом: в чем достижениеВидео

15:12

Хит сезона: деревья, которые обязательно сажать осенью для яркой весныВидео

Реклама
15:03

ЕС отложил принятие 19-го пакета санкций: у Зеленского назвали причину

14:51

НАБУ три года уничтожало отечественного производителя тепловизоров – эксперт о скандале с "Арчер"

14:49

Такие носили только дворяне - какие фамилии выдают благородное происхождение

14:35

"Наш роман продолжается": Константин Грубич высказался о Пугачевой

14:35

Где девятка среди шестерок: только самые внимательные найдут ответ всего за 7 секунд

14:34

Учителям в 2026 году повысят зарплаты: сколько они будут получать

14:29

Разберут со стола первой: рецепт очень вкусной горячей закуски

14:20

Будет кровь, пот, грязь: как исполнитель хита "Червона рута" узнал о мобилизации сына

14:12

Обернется к ЕС: на какой шаг решится Лукашенко после потепления в отношениях с СШАВидео

14:11

Точно пролежит до весны: какой овощ нужно хранить рядом с картошкойВидео

14:04

Почему 17 сентября женщинам нельзя тяжело работать: какой церковный праздник

13:58

Мощный оберег дома или источник бед: когда категорически нельзя срезать рогозВидео

13:47

"Беларусь - ресурс РФ": эксперт сделал тревожное заявление о вовлечении Минска в войнуВидео

13:23

Россия атаковала Харьков дроном, есть пострадавшие: первые кадры после удараФото

13:22

Возможны мигрени и боль в суставах: украинцев предупредили о резкой смене погоды

12:48

В России может подняться стихийный бунт: экономист спрогнозировал реакцию Кремля

12:43

"Сорвался с цепи": звезда "Лиги смеха" признался, что изменял беременной женеВидео

12:42

Рейтинг сильнейших боксеров мира: Усик потерял первое место

12:39

По 5 грн уже не будет - названа новая цена на один из самых популярных фруктов

12:34

Что добавить в тесто для блинов, чтобы оно не рвалось: секрет в одном продукте

Реклама
12:34

Потап поддержал Аллу Пугачеву: с чем артист обратился к Примадонне

12:13

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

11:58

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушатФото

11:50

Это девочка: Преснякова и Подольскую застукали в роддоме с ребенком

11:41

Обеспечение армии РФ подрывают: Силы обороны провели операцию в тылу противника

11:40

В Украине вырастет прожиточный минимум для всех категорий населения: подробности

11:34

Во Львове массово проверяют документы и осматривают авто: что произошло

11:30

Минус 25 килограммов: Могилевская раскрыла, как достигла идеальной фигуры

10:54

Погиб в бою за Украину артист Львовской оперы

10:47

Россияне зимой готовят "главный удар": майор раскрыл замысел врага

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять