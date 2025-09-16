Заработали миллионы рублей: сын Ротару с паспортом РФ разозлил пропагандистов

Российские пропагандисты утверждают, что сын Софии Ротару все еще является гражданином РФ.

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко сохранил паспорт РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару, Руслан Евдокименко

Российские пропагандисты заявили, что сын украинской певицы Софии Ротару имеет гражданство РФ и якобы продолжает платить налоги в бюджет страны-террориста. Об этом сообщил один из кремлевских Telegram-каналов.

Руслан Евдокименко открыто демонстрирует свою проукраинскую позицию, что особенно раздражает российскую пропаганду. В то же время они утверждают, что он не отказался от российского паспорта, полученного в 2015 году - уже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе.

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко пытается сохранить в собственности недвижимость в Крыму / фото: instagram.com, Руслан Евдокименко

"55-летний Евдокименко получил паспорт гражданина России в ноябре 2015 года. А в 2016-м пополнил ряды российских бизнесменов: зарегистрировал ИП, стал директором ООО "Вилла София". Владелицей виллы и исторического памятника архитектуры в Ялте оставалась его мать", - отмечают пропагандисты.

"Вилла София" стала настоящим камнем преткновения для семьи Софии Ротару. Чтобы не потерять дорогостоящую недвижимость, певица пыталась продать ее, однако у оккупантов были другие планы - "национализировать". По словам представителей РФ, Руслан Евдокименко пытается сохранить собственность над "Виллой София".

София Ротару и Руслан Евдокименко платят налоги РФ / фото: instagram.com, Руслан Евдокименко

Кроме этого, пропагандисты РФ заявляют, что семья Ротару все еще наполняет бюджет РФ налогами, ухаживает за недвижимостью и платит зарплаты работникам.

"До 2019 года семья получала доходы более 2 млн рублей и исправно отчитывалась перед российской налоговой. Однако уже в 2020-м компания оказалась в убытках на 6 млн, а в 2021-м Евдокименко окончательно ликвидировал бизнес. Чтобы избежать риска конфискации, София Ротару переоформила ялтинскую виллу на сына, который до сих пор остается ее владельцем с гражданством РФ. Несмотря на все, семья продолжает содержать имение - платит налоги в бюджет России и оплачивает работу садовника", - отметили пропагандисты.

София Ротару / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что София Ротару показала истерзанную Россией столицу Украины. Певица опубликовала в социальных сетях фотографию Киева после обстрела террористической РФ. На фоне истерзанного дома одного из районов, певица также добавила ритуальную свечу в память о жертвах страшной атаки.

Также сын Софии Ротару Руслан Евдокименко удивил поклонников новым фото звездной матери. На своей странице в соцсетях Евдокименко опубликовал снимок Ротару, который был сделан на одном из концертов.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару - советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Геройка Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграме, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

