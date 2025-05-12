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С букетом на концерте: сын Софии Ротару удивил фотографией счастливой мамы

Элина Чигис
12 мая 2025, 08:02
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Руслан Евдокименко поздравил своего самого близкого человека.
София Ротару, Аурика Ротару
София Ротару - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

  • Руслан Евдокименко поздравил Софию Ротару
  • Какое фото он опубликовал

Сын украинской известной певицы Софии РотаруРуслан Евдокименко – обратился к ней в День матери.

На своей странице в соцсетях Евдокименко опубликовал фото мамы, которое было сделано на одном из концертов. На снимке артистка улыбалась и позировала с букетом цветов.

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Отметим, фото архивное, ведь Ротару не выступает на концертах еще с начала полномасштабной войны в Украине.

София Ротару - новое фото
София Ротару - новое фото / фото: скрин instagram.com, Руслан Евдокименко

Внуки певицы поздравили Светлану Евдокименко и отметили, Соня призналась, что каждый день она благодарит за такую маму.

Как Соня Евдокименко поздравила маму
Как Соня Евдокименко поздравила маму / фото: скрин instagram.com, Соня Евдокименко

А вот Анатолий назвал ее "лучшей мамой в мире".

Как Анатолий Евдокименко поздравил свою маму
Как Анатолий Евдокименко поздравил свою маму / фото: скрин instagram.com, Анатолий Евдокименко

Напомним, София Ротару долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину. Сестра артистки – Аурика Ротару рассказывала, что певица живет в своем доме под Киевом, но ходили слухи, что она перебралась в Италию.

инфографика, София Ротару, Ротару
инфографика, София Ротару, Ротару / Главред

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София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару?

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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