Внучка Софии Ротару покорила поклонников новым снимком

Соня Евдокименко поразила своим видом.

https://stars.glavred.info/vnuchka-sofii-rotaru-pokorila-poklonnikov-novym-snimkom-10661066.html Ссылка скопирована

Соня Евдокименко - новый лук / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соня Евдокименко

Кратко:

Соня Евдокименко показала стильный образ

Модель удивила необычным сочетанием

Внучка украинской легендарной певицы Софии Ротару – модель Соня Евдокименко – удивила, как она умеет стильно одеваться.

На своей странице в соцсетях Соня продемонстрировала эффектный образ с сапогами.

видео дня

На снимке модель позировала возле розового автомобиля в черном платье из плотной ткани и высоких замшевых сапогах. Образ она дополнила сумкой и украшениями.

Соня Евдокименко - как выглядит / фото: instagram.com, Соня Евдокименко

Отметим, Соня Евдокименко живет за границей и имеет отношения с американским предпринимателем Максом Лернером.

Соня Евдокименко с возлюбленным / instagram.com, Соня Евдокименко

Он из богатой американской семьи, которая владеет банковской холдинговой компанией MBNA Corporation, а также американскими футбольными командами "Кливленд Браунс" и "Астон Вилла".

София Ротару / Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

Вас может заинтересовать:

Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред