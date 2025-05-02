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Внучка Софии Ротару покорила поклонников новым снимком

Элина Чигис
2 мая 2025, 08:02
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Соня Евдокименко поразила своим видом.
Соня Евдокименко
Соня Евдокименко - новый лук / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соня Евдокименко

Кратко:

  • Соня Евдокименко показала стильный образ
  • Модель удивила необычным сочетанием

Внучка украинской легендарной певицы Софии Ротару – модель Соня Евдокименко – удивила, как она умеет стильно одеваться.

На своей странице в соцсетях Соня продемонстрировала эффектный образ с сапогами.

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На снимке модель позировала возле розового автомобиля в черном платье из плотной ткани и высоких замшевых сапогах. Образ она дополнила сумкой и украшениями.

Соня Евдокименко - как выглядит
Соня Евдокименко - как выглядит / фото: instagram.com, Соня Евдокименко

Отметим, Соня Евдокименко живет за границей и имеет отношения с американским предпринимателем Максом Лернером.

София Евдокименко, Макс Лернер
Соня Евдокименко с возлюбленным / instagram.com, Соня Евдокименко

Он из богатой американской семьи, которая владеет банковской холдинговой компанией MBNA Corporation, а также американскими футбольными командами "Кливленд Браунс" и "Астон Вилла".

инфографика, София Ротару, Ротару
София Ротару / Главред

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София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару?

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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