Аурика Ротару раскрыла реальную позицию Софии Ротару и где она находится

Аурика Ротару рассказала, как себя чувствует ее сестра.

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София Ротару - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

Аурика Ротару сделала признание о сестре

Как София Ротару относится к войне в Украине

Украинская известная певица Аурика Ротару рассказала некоторые подробности о своей сестре – певице Софии Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину.

В комментарии для ТСН.ua Аурика отметила, что София находится в Украине и чувствует себя отлично. Также артистка переживает за судьбу Украины из-за войны.

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"Она, конечно, в Украине. Чувствует себя нормально. Так же, как и все украинцы, волнуется за все, что происходит в нашей стране", - поделилась Ротару.

София Ротару с родными / фото: instagram.com, София Ротару

Напомним, София Ротару не дает концертов после начала полномасштабной войны в Украине и мало высказывается о войне. Артистка иногда выражает свои сочувствия после массированных обстрелов Украины со стороны РФ.

София Ротару не выступает более трех лет / фото: instagram.com, София Ротару

Также ранее ходили слухи о том, что Ротару поселилась в Италии, но нет никаких подтверждений, возможно, она просто ездила туда отдыхать.

София Ротару / инфографика: Главред

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София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





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