София Ротару не смогла разорвать последнюю связь с РФ - детали

София Ротару не может избавиться от элитной квартиры.

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София Ротару - недвижимость в Москве / коллаж: Главред, фото: facebook.com, София Ротару

Вы узнаете:

София Ротару не продала квартиру в Москве

Жилье начало выглядеть заброшенным

Украинская певица София Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но в 2022 году все же поддержала Украину, ранее выставляла на продажу свою квартиру в Москве.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, площадь квартиры – 121 квадратный метр, расположена она на Зоологической улице в столице страны-террориста.

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По информации, сейчас в квартире никто не живет и там никто не появлялся с момента снятия ее с продажи, а окна жилья очень грязные.

Квартира Софии Ротару в Москве / фото: росСМИ

"С момента, как жилье начали продавать, – с ноября 2024 года – было всего пару показов", - рассказали пропагандистам соседи.

Отметим, эта квартира во владении певицы еще с 1988 года, недавно она переписала ее на сына. Поговаривают, что она не продается из-за устаревшего ремонта.

Квартира Софии Ротару в Москве / фото: росСМИ

Напомним, София Ротару не дает концертов с начала войны в Украине, только изредка появляется в соцсетях, чтобы поздравить родных с праздниками. А иногда она реагирует на атаки России на Украину и высказывает свои соболезнования.

София Ротару / инфографика: Главред

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София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





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