"Должен маме ответить": Кошевой рассекретил особые отношения Зеленского

Кристина Трохимчук
17 сентября 2025, 11:37
Евгений Кошевой рассказал, как президент общается с мамой Риммой Владимировной.
Евгений Кошевой, Владимир Зеленский
Евгений Кошевой рассказал об отношениях Владимира Зеленского с мамой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евгений Кошевой, Владимир Зеленский

Вы узнаете:

  • Евгений Кошевой рассказал об отношениях Зеленского с мамой
  • Как Римма Зеленская поддерживает сына

Звезда "Квартала-95" и друг Владимира Зеленского Евгений Кошевой рассказал о трепетных отношениях президента Украины с мамой. По словам актера, между Зеленским и его матерью существует постоянная связь. Об этом он поделился в эфире "Сніданку з 1+1".

Кошевой отметил, что все участники "Квартала-95" хорошо знали родителей Зеленского и имели теплую традицию - после концертов собираться у них дома на ужин. Даже когда сын был далеко, Римма Владимировна не переставала о нем беспокоиться. Евгений вспомнил, что если она не могла дозвониться до Владимира, то звонила ему:

"Говорила: 'Женя, а где Вова?' А я отвечал: 'Римма Владимировна, ну немного занятой человек'. Я ему SMS писал, что его мама разыскивает. Он говорил: 'Хорошо, я наберу'", - вспоминает Кошевой.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский с родителями и друзьями из "Квартала-95" / фото: instagram.com, Александр Зеленский

По словам актера, мама Владимира Зеленского очень волновалась, когда он решил идти в политику, и даже просила друзей поддержать сына.

"Как-то Римма Владимировна сказала: 'Женя, скажи, пожалуйста, зачем?' Я ответил, что, во-первых, не могу спорить с Владимиром, а во-вторых, если он принимает решение, то знает, на что идет. Она же добавляла: 'Ну, вы же там ему помогайте'", - поделился актер.

Владимир Зеленский, Римма Зеленская
Маленький Владимир Зеленский на руках Риммы Зеленской / фото: instagram.com, Владимир Зеленский

Кошевой также рассказал, что родители президента внимательно следят за событиями в Украине и постоянно держат связь с сыном. Несмотря на занятость Зеленского, они общаются ежедневно.

"А Римма Владимировна сидит, слушает и даже мысленно занимается своим ребенком. Я думаю, что она общается каждый день. Она знает, что он президент, она знает, что он занят, но он должен маме ответить", - подытожил Кошевой.

Ранее Главред сообщал, что актер "Квартала-95" Евгений Кошевой рассказал о важном решении, которое приняла его дочь Варвара относительно будущего. В этом году она стала студенткой и выбрала специальность - менеджмент и режиссура шоу-бизнеса.

Также жена шоумена Ксения поделилась нежными фотографиями с двумя дочерьми - Варварой и Серафимой. На фото женская часть семьи Кошевых позирует на фоне моря в одинаковых темных купальниках, мечтательно откинув головы назад. Подпись к снимку Ксения оставила в виде эмодзи красного сердца.

О персоне: Евгений Кошевой

Евгений Викторович Кошевой - украинский актер кино, телевидения и озвучивания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время - участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года - член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Квартал-95 Евгений Кошевой новости шоу бизнеса
