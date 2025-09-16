"Спрашивали, чего не на фронте": Игорь Ласточкин передал сообщение с передовой

Поклонники смогли увидеть, как изменился Игорь Ласточкин на фронте.

https://stars.glavred.info/sprashivali-chego-ne-na-fronte-igor-lastochkin-peredal-soobshchenie-s-peredovoy-10698626.html Ссылка скопирована

Игорь Ласточкин записал видеообращение с фронта / Коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Ласточкин

Вы узнаете:

Игорь Ласточкин появился публично впервые за долгое время

Как сейчас выглядит юморист, который служит в ВСУ

Украинский юморист Игорь Ласточкин, который сейчас защищает страну на фронте, впервые за долгое время появился в публичном пространстве. Комик поразил изменениями во внешности, однако не потерял своего фирменного чувства юмора.

Артист появился в новом выпуске "Лиги смеха". По сценарию одна из команд должна была выступать вместе с ним, однако из-за службы он не смог присутствовать лично. Тогда друзья Ласточкина нашли выход: комик Кирилл Ганин "позвонил" коллеге, и тот появился на большом экране.

видео дня

Поклонники смогли увидеть, как фронтовая служба изменила любимого артиста: Ласточкин отпустил бороду, в которой уже появилась яркая седина.

Игорь Ласточкин появился в шоу "Лига смеха" / Скрин с видео: www.youtube.com, Лига смеха

Кроме того, тренер "Лиги смеха" показал кадры работы своей бригады, передал теплые поздравления друзьям по проекту и не удержался от шуток.

"Был в "Лиге смеха" - спрашивали, чего не на фронте. Теперь на фронте и спрашиваете, чего не в "Лиге Смеха"? Вы нормальные?" - пошутил Ласточкин.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что близкий друг Игоря Ласточкина рассказал о военной службе комика. Кирилл Ганин раскрыл, что он служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный яр", где ранее проходил военную подготовку и выполняет боевые задачи.

Также украинский комик и резидент "Квартала-95" Юрий Великий поделился секретом своей пародии на Владимира Зеленского. Артист признался, что образ президента для него один из самых простых, ведь он давно вжился в эту роль и выполняет ее без труда.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Игорь Ласточкин Игорь Ласточкин родился 21 ноября 1986 года в городе Казахстана Шымкенте, там жил до 7 лет. Вскоре он переехал в Ташкент (Узбекистан), где в 2004 году и окончил среднюю школу №110. После окончания школы, Ласточкин с мамой переехал в Днепр, где в 2009 году окончил Государственную металлургическую академию Украины - металлургический факультет кафедры металлургического топлива и восстановителей. Еще во время учебы в академии Игорь стал играть в КВН за днепропетровские команды "+5" и "Стальной проект". Первым комедийным заданием Игоря было сыграть испуганного человека. Игорь признался, что тогда настолько волновался перед выступлением, что играть напуганного было не так уж и трудно. После этой роли юморист сразу же стал популярным. В "Сборную Днепропетровска" пришел в 2008 году, где он стал капитаном. Совместно с однокомандником Владимиром Борисовым участвовал в шоу "Страна У". Ласточкин и Борисов повторили вымышленные в КВН образы Игоря и Елены. Кроме того, Ласточкин сыграл в популярных комедийных сериалах "Страна У", "Сказки", "Отель Галиция". В 2016 году Игорь стал судьей шоу "Рассмеши комика", и вел программу с 12 по 15 сезоны. В июне 2011 года Ласточкин женился на Анне Португаловой, в браке 1 апреля 2014 года у пары родился сын Радмир Игоревич Ласточкин.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред