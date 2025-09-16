Укр
"Спрашивали, чего не на фронте": Игорь Ласточкин передал сообщение с передовой

Кристина Трохимчук
16 сентября 2025, 17:40
54
Поклонники смогли увидеть, как изменился Игорь Ласточкин на фронте.
Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин записал видеообращение с фронта / Коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Ласточкин

Вы узнаете:

  • Игорь Ласточкин появился публично впервые за долгое время
  • Как сейчас выглядит юморист, который служит в ВСУ

Украинский юморист Игорь Ласточкин, который сейчас защищает страну на фронте, впервые за долгое время появился в публичном пространстве. Комик поразил изменениями во внешности, однако не потерял своего фирменного чувства юмора.

Артист появился в новом выпуске "Лиги смеха". По сценарию одна из команд должна была выступать вместе с ним, однако из-за службы он не смог присутствовать лично. Тогда друзья Ласточкина нашли выход: комик Кирилл Ганин "позвонил" коллеге, и тот появился на большом экране.

Поклонники смогли увидеть, как фронтовая служба изменила любимого артиста: Ласточкин отпустил бороду, в которой уже появилась яркая седина.

Игорь Ласточкин
Игорь Ласточкин появился в шоу "Лига смеха" / Скрин с видео: www.youtube.com, Лига смеха

Кроме того, тренер "Лиги смеха" показал кадры работы своей бригады, передал теплые поздравления друзьям по проекту и не удержался от шуток.

"Был в "Лиге смеха" - спрашивали, чего не на фронте. Теперь на фронте и спрашиваете, чего не в "Лиге Смеха"? Вы нормальные?" - пошутил Ласточкин.

Ранее Главред сообщал, что близкий друг Игоря Ласточкина рассказал о военной службе комика. Кирилл Ганин раскрыл, что он служит в 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный яр", где ранее проходил военную подготовку и выполняет боевые задачи.

Также украинский комик и резидент "Квартала-95" Юрий Великий поделился секретом своей пародии на Владимира Зеленского. Артист признался, что образ президента для него один из самых простых, ведь он давно вжился в эту роль и выполняет ее без труда.

О персоне: Игорь Ласточкин

Игорь Ласточкин родился 21 ноября 1986 года в городе Казахстана Шымкенте, там жил до 7 лет. Вскоре он переехал в Ташкент (Узбекистан), где в 2004 году и окончил среднюю школу №110.

После окончания школы, Ласточкин с мамой переехал в Днепр, где в 2009 году окончил Государственную металлургическую академию Украины - металлургический факультет кафедры металлургического топлива и восстановителей.

Еще во время учебы в академии Игорь стал играть в КВН за днепропетровские команды "+5" и "Стальной проект". Первым комедийным заданием Игоря было сыграть испуганного человека. Игорь признался, что тогда настолько волновался перед выступлением, что играть напуганного было не так уж и трудно. После этой роли юморист сразу же стал популярным. В "Сборную Днепропетровска" пришел в 2008 году, где он стал капитаном.

Совместно с однокомандником Владимиром Борисовым участвовал в шоу "Страна У". Ласточкин и Борисов повторили вымышленные в КВН образы Игоря и Елены.

Кроме того, Ласточкин сыграл в популярных комедийных сериалах "Страна У", "Сказки", "Отель Галиция". В 2016 году Игорь стал судьей шоу "Рассмеши комика", и вел программу с 12 по 15 сезоны. В июне 2011 года Ласточкин женился на Анне Португаловой, в браке 1 апреля 2014 года у пары родился сын Радмир Игоревич Ласточкин.

Лига смеха Игорь Ласточкин новости шоу бизнеса
Потап поддержал Аллу Пугачеву: с чем артист обратился к Примадонне

12:13

Китайский гороскоп на завтра 17 сентября: Тиграм - успех, Кроликам - роковая встреча

11:58

Убытки колоссальные: РФ ударила дронами по Эпицентру, пожар до сих пор тушатФото

