Тренер "Лиги Смеха" Иван Люленов прокомментировал расставание со своей девушкой

Певец Иван Люленов прокомментировал изменения в личной жизни.

Иван Люленов и Елизавета Кравченко разошлись / коллаж: Главред, фото пресс-службы

Певец Иван Люленов разошелся с Елизаветой Кравченко

Люленов назвал причины расставания

В начале лета певец и тренер "Лиги Смеха" Иван Люленов присоединился к списку звездных холостяков. Он и его бывшая девушка, танцовщица Елизавета Кравченко, объявили о завершении отношений, которые, по словам пары, "исчерпали себя".

Несмотря на интерес фанатов к деталям, Иван и Елизавета разошлись спокойно и с большим уважением друг к другу. Впервые артист прокомментировал истинные причины разрыва в выпуске "Ближе к звездам".

"Я услышал одну поговорку: очень пугайтесь человека, который голый и предлагает вам рубашку. Чтобы кого-то любить, надо иметь любовь внутри. Думаю, у меня этого не было. Сначала нужно полюбить себя, думать о своем внутреннем состоянии. И тогда уже есть шанс на то, что у тебя что-то будет", - делится Иван Люленов.

Иван Люленов и Елизавета Кравченко - причина расставания / Фото пресс-службы

Однако артист отмечает, что активно работает над собой и мечтает в будущем создать большую семью: "У меня были дед и бабушка - они были тем магнитом, который притягивал всю семью. Я вот хочу, мечта такая, чтобы я стал таким дедом, который будет собирать всех. Я буду прикольным дедом, прикиньте, с гитарой".

О персоне: Иван Люленов Иван Васильевич Люленов - украинский юморист, шоумен и певец молдавского происхождения, сообщает Википедия. По национальности - болгарин. По словам Ивана, он переехал в Украину, потому что видел больше возможностей в развитии как творческой личности. В 2017 году вместе со своей командой "Стояновка" впервые принял участие в Лиге Смеха. В 2021 году начал свой сольный музыкальный проект.

