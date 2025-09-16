Минус 25 килограммов: Могилевская раскрыла, как достигла идеальной фигуры

Вы узнаете:
- Наталья Могилевская похудела на 25 килограмм
- Как певица достигла такого результата
Украинская певица Наталья Могилевская ошеломила поклонников кардинальными изменениями во внешности. Артистка подтвердила, что похудела на 25 килограммов, и в прямом эфире Люкс ФМ поделилась секретами своей стройной фигуры.
По словам Могилевской, на путь к желаемому результату она потратила целый год. Звезда призналась, что перепробовала немало методик и диет, однако успеха достигла благодаря совсем другому подходу.
"На этот раз я пошла через духовный рост и чистку организма. Это не было вообще похудения. Я просто занималась печенью, желудочно-кишечным трактом, горькие травы", - рассказала Наталья.
Исполнительница отметила, что теперь чувствует себя чрезвычайно комфортно в собственном теле. Медицинские обследования также показывают положительную динамику: в норме гормональный фон, отличное состояние ЖКТ, а кожа сохранила упругость.
Отдельно Могилевская подчеркнула, что не прибегала к препаратам для диабетиков, которые в последнее время стали популярными среди звезд для быстрого похудения.
"Я похудела не из-за Оземпика", - подытожила свою историю изменений Наталья Могилевская.
Ранее Главред сообщал, что певица Наталья Могилевская отказалась от свадьбы во время полномасштабной войны. По ее словам, она даже не праздновала 50-летний юбилей, потому что это не ко времени. Однако певица счастлива, ведь кроме надежных отношений у нее появилось двое дочерей.
Также Наталья Могилевская рассказала, сколько ей нужно денег для комфортного проживания в столице Украины. По словам певицы, ее личные потребности в Киеве вполне можно закрыть на сумму от 30 тысяч гривен. Также она рассказала, сколько тратила во время жизни в Индии.
О персоне: Наталья Могилевская
Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор, исполнительница, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
