Минус 25 килограммов: Могилевская раскрыла, как достигла идеальной фигуры

Наталья Могилевская рассказала секреты своей стройности.

Наталья Могилевская рассказала свой секрет похудения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Наталья Могилевская похудела на 25 килограмм

Как певица достигла такого результата

Украинская певица Наталья Могилевская ошеломила поклонников кардинальными изменениями во внешности. Артистка подтвердила, что похудела на 25 килограммов, и в прямом эфире Люкс ФМ поделилась секретами своей стройной фигуры.

По словам Могилевской, на путь к желаемому результату она потратила целый год. Звезда призналась, что перепробовала немало методик и диет, однако успеха достигла благодаря совсем другому подходу.

"На этот раз я пошла через духовный рост и чистку организма. Это не было вообще похудения. Я просто занималась печенью, желудочно-кишечным трактом, горькие травы", - рассказала Наталья.

Наталья Могилевская не худела с помощью препаратов / фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Исполнительница отметила, что теперь чувствует себя чрезвычайно комфортно в собственном теле. Медицинские обследования также показывают положительную динамику: в норме гормональный фон, отличное состояние ЖКТ, а кожа сохранила упругость.

Отдельно Могилевская подчеркнула, что не прибегала к препаратам для диабетиков, которые в последнее время стали популярными среди звезд для быстрого похудения.

"Я похудела не из-за Оземпика", - подытожила свою историю изменений Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская / инфографика: Главред

О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор, исполнительница, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

