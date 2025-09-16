Оставила Меловина в прошлом: известная украинская певица закрутила новый роман

Вы узнаете:
Известная украинская певица Swoiia, которая ранее подтвердила роман с участником Евровидения-2018 Melovin, рассказала об изменениях в своей личной жизни. В эфире "Нашего радио" исполнительница призналась, что место Меловина в ее сердце уже занял другой мужчина.
Артистка уточнила, что их отношения с коллегой по сцене завершились.
"Почему с Меловином? Это уже год назад было", - ответила певица на вопрос о нынешних отношениях.
Напомним, слухи о романе Swoiia и Melovin появились в декабре прошлого года, когда певец опубликовал в соцсетях фото со страстным поцелуем. Однако их роману не суждено было длиться долго, и певица уже открыла новую страницу в своей жизни.
"Нет, но это не Меловин", - подытожила Swoiia, отвечая на вопрос, свободно ли ее сердце.
Melovin - личная жизнь
Ранее Меловин рассказывал, что между ним и певицей Swoiia были романтические, но платонические отношения без обязательств. Артист назвал их "легкими и искренними", ведь они поддерживали друг друга после сложных романтических историй в прошлом. По словам певца, их отношения строились на теплоте, искренности и взаимной поддержке, без классической любви или страсти.
Ранее Главред сообщал, что певец Melovin рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. В эксклюзивном комментарии Главреду он рассказал, что не чувствовал тревожных звоночков или ухудшений состояния, и даже уменьшил количество встреч с психотерапевтом, однако это вылилось в серьезное ухудшение здоровья.
Также ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак рассказал о конфликте с певцом Melovin. По словам ведущего, ему захотелось выгнать певца из студии, ведь он вел себя пренебрежительно. Меловин ответил на упреки Фешака и призвал поклонников самостоятельно оценить общение в эфире.
О персоне: Melovin
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) - украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Mélovin совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
