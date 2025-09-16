Оставила Меловина в прошлом: известная украинская певица закрутила новый роман

Певица Swoiia подтвердила, что ее сердце занято.

https://stars.glavred.info/ostavila-melovina-v-proshlom-izvestnaya-ukrainskaya-pevica-zakrutila-novyy-roman-10698443.html Ссылка скопирована

Swoiia закрутила новый роман после отношений с Melovin / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Swoiia, Melovin

Вы узнаете:

Swoiia подтвердила, что имела отношения с известным украинским певцом

Свободно ли сейчас сердце исполнительницы

Известная украинская певица Swoiia, которая ранее подтвердила роман с участником Евровидения-2018 Melovin, рассказала об изменениях в своей личной жизни. В эфире "Нашего радио" исполнительница призналась, что место Меловина в ее сердце уже занял другой мужчина.

Артистка уточнила, что их отношения с коллегой по сцене завершились.

видео дня

"Почему с Меловином? Это уже год назад было", - ответила певица на вопрос о нынешних отношениях.

Swoiia и Melovin анонсировали свои отношения на премии МУЗВАР / фото: instagram.com, Melovin

Напомним, слухи о романе Swoiia и Melovin появились в декабре прошлого года, когда певец опубликовал в соцсетях фото со страстным поцелуем. Однако их роману не суждено было длиться долго, и певица уже открыла новую страницу в своей жизни.

"Нет, но это не Меловин", - подытожила Swoiia, отвечая на вопрос, свободно ли ее сердце.

Swoiia рассказала о расставании с Melovin / фото: instagram.com, Swoiia

Melovin - личная жизнь

Ранее Меловин рассказывал, что между ним и певицей Swoiia были романтические, но платонические отношения без обязательств. Артист назвал их "легкими и искренними", ведь они поддерживали друг друга после сложных романтических историй в прошлом. По словам певца, их отношения строились на теплоте, искренности и взаимной поддержке, без классической любви или страсти.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что певец Melovin рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. В эксклюзивном комментарии Главреду он рассказал, что не чувствовал тревожных звоночков или ухудшений состояния, и даже уменьшил количество встреч с психотерапевтом, однако это вылилось в серьезное ухудшение здоровья.

Также ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак рассказал о конфликте с певцом Melovin. По словам ведущего, ему захотелось выгнать певца из студии, ведь он вел себя пренебрежительно. Меловин ответил на упреки Фешака и призвал поклонников самостоятельно оценить общение в эфире.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Melovin MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) - украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Mélovin совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред