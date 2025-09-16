Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Оставила Меловина в прошлом: известная украинская певица закрутила новый роман

Кристина Трохимчук
16 сентября 2025, 10:33
68
Певица Swoiia подтвердила, что ее сердце занято.
Своя, Меловин
Swoiia закрутила новый роман после отношений с Melovin / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Swoiia, Melovin

Вы узнаете:

  • Swoiia подтвердила, что имела отношения с известным украинским певцом
  • Свободно ли сейчас сердце исполнительницы

Известная украинская певица Swoiia, которая ранее подтвердила роман с участником Евровидения-2018 Melovin, рассказала об изменениях в своей личной жизни. В эфире "Нашего радио" исполнительница призналась, что место Меловина в ее сердце уже занял другой мужчина.

Артистка уточнила, что их отношения с коллегой по сцене завершились.

видео дня

"Почему с Меловином? Это уже год назад было", - ответила певица на вопрос о нынешних отношениях.

Своя, Меловин
Swoiia и Melovin анонсировали свои отношения на премии МУЗВАР / фото: instagram.com, Melovin

Напомним, слухи о романе Swoiia и Melovin появились в декабре прошлого года, когда певец опубликовал в соцсетях фото со страстным поцелуем. Однако их роману не суждено было длиться долго, и певица уже открыла новую страницу в своей жизни.

"Нет, но это не Меловин", - подытожила Swoiia, отвечая на вопрос, свободно ли ее сердце.

Swoiia
Swoiia рассказала о расставании с Melovin / фото: instagram.com, Swoiia

Melovin - личная жизнь

Ранее Меловин рассказывал, что между ним и певицей Swoiia были романтические, но платонические отношения без обязательств. Артист назвал их "легкими и искренними", ведь они поддерживали друг друга после сложных романтических историй в прошлом. По словам певца, их отношения строились на теплоте, искренности и взаимной поддержке, без классической любви или страсти.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что певец Melovin рассказал о серьезных проблемах со здоровьем. В эксклюзивном комментарии Главреду он рассказал, что не чувствовал тревожных звоночков или ухудшений состояния, и даже уменьшил количество встреч с психотерапевтом, однако это вылилось в серьезное ухудшение здоровья.

Также ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак рассказал о конфликте с певцом Melovin. По словам ведущего, ему захотелось выгнать певца из студии, ведь он вел себя пренебрежительно. Меловин ответил на упреки Фешака и призвал поклонников самостоятельно оценить общение в эфире.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Melovin

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) - украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Mélovin совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Melovin новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Обеспечение армии РФ подрывают: Силы обороны провели операцию в тылу противника

Обеспечение армии РФ подрывают: Силы обороны провели операцию в тылу противника

11:41Война
Россияне зимой готовят "главный удар": майор раскрыл замысел врага

Россияне зимой готовят "главный удар": майор раскрыл замысел врага

10:47Фронт
Зеленский о встрече с Путиным: "Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга"

Зеленский о встрече с Путиным: "Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга"

10:42Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Больше не лысый бородач: беглец Влад Яма сменил имидж

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Ноги об него вытерла: Пугачева довела Киркорова своим откровением

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Повторила судьбу Киркорова: с Анной Asti произошла беда

Последние новости

11:41

Обеспечение армии РФ подрывают: Силы обороны провели операцию в тылу противника

11:34

Во Львове массово проверяют документы и осматривают авто: что произошло

11:30

Минус 25 килограммов: Могилевская раскрыла, как достигла идеальной фигуры

10:54

Погиб в бою за Украину артист Львовской оперы

10:47

Россияне зимой готовят "главный удар": майор раскрыл замысел врага

Решение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точкуРешение о завершении войны в Украине будет принимать не Кремль: Пендзин – о том, кто поставит точку
10:42

Зеленский о встрече с Путиным: "Нам это нужно, даже если мы не любим друг друга"

10:35

"Я не вспотел": муж Мозговой впервые появился на публике после ранения

10:33

Оставила Меловина в прошлом: известная украинская певица закрутила новый роман

10:32

Силы обороны нарушили управление армии РФ на фронте, пострадало командование

Реклама
09:29

РФ атаковала логистический центр в Киевской области: спасатели попали под ударФото

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 сентября (обновляется)

09:27

Рубио анонсировал встречу Трампа и Зеленского: где и когда состоятся переговоры

09:24

Хотел ударить: путинист Расторгуев набросился на журналиста за простой вопросВидео

09:21

Гороскоп на завтра 17 сентября: Львам - выгодная сделка, Водолеям - веселье

09:14

"С нами сражаются три армии": бойцы сказали, удастся ли отстоять Покровск

09:11

"Заставить Путина бояться": Зеленский призвал США ввести санкции против РФ

09:00

Россия может развязать войну в Европе, все будет зависеть от двух сценариев - Жирохов

08:58

Гороскоп Таро на завтра 17 сентября: Овнам - удачи в деньгах, Девам - предупреждение

08:33

Не судьба: четыре знака зодиака, которым грозит множество расставаний

08:23

"Война может закончиться через 60 или 90 дней": Бессент назвал основное условие

Реклама
08:11

Зеленский назвал единственный способ завершить войну и намекнул на Трампа

08:11

Карта Deep State онлайн за 16 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Северный морской путь: чем Путин держит Трампамнение

07:34

Израиль начал наступление: ЦАХАЛ хочет оккупировать город Газа - Axios

07:10

Где три различия между мужчинами в спортзале: надо иметь "зрение орла", чтобы ответить

06:41

РФ атаковала Украину: в Запорожье ранены дети, Сумы - частично без светаФото

06:10

Потери и результаты наступления РФ за вторую неделю сентября в цифрахмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с дедушкой и внуком за 45 секунд

05:27

Как быстро помыть лисички: необычный, но действенный лайфхак с мукой

05:00

Когда не стоит спать в носках: распространенная привычка может иметь последствияВидео

04:35

Как сказать на украинском "копчик": почему эту часть тела постоянно неправильно называютВидео

04:09

Как кошачья мята влияет на питомцев - признаки, на которые стоит обращать вниманиеВидео

03:30

Китай - не альтруист: эксперт сказал, чем РФ заплатит за помощь КНР

02:55

Особый день: какие знаки зодиака получат сюрпризы 16 сентября

02:06

Прорыв в медицине: капли заменяют очки для чтения и улучшают зрение надолго

01:36

Они появились во второй раз за много лет: в Чернобыле зафиксировали редких летучих мышей

01:30

"Была дикая боль": Анна Заворотнюк перенесла серьезную операцию

01:07

Оккупанты атаковали Запорожье: в ОВА рассказали о разрушениях и пострадавшихФотоВидео

00:40

В ближайшее время повысится активность штурмов: DeepState назвало еще одно горячее направление

00:04

Игра Лукашенко: эксперт рассказал, как "Запад-2025" может стать его "планом Б"

Реклама
15 сентября, понедельник
23:04

Скандал с допингом Мудрика: как корова может сократить срок дисквалификации

23:01

Почему в этот день обязательно нужно попариться: строгие приметы 16 сентября

21:53

"Даже элитные подразделения не смогли остановить": как ВСУ загоняют врага в ловушку

21:39

Путин может ликвидировать Лукашенко: назван вероятный способ и главное условиеВидео

21:30

Финансовая фортуна улыбнется четырем знакам зодиака 16 сентября: кто в списке

21:01

Умный ход перед зимой: простой способ снизить счета за коммуналку

20:59

Когда обрезать розы осенью в Украине: лучшее времяВидео

20:55

Скрывает полезную функцию: как одна кнопка в авто делает управление легче

20:45

Гороскоп на сегодня 16 сентября: Близнецам - серьезная ссора, Ракам - знакомство

20:26

"Вот оружие, вот враг": известный певец рассказал, в каком случае отправится на фронт

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять