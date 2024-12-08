"Когда рядом, схожу с ума": отношения Melovin и Swoiia вышли на новый уровень

Артисты стали близки, как никогда.

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Melovin и Swoiia новости - пара заговорила про отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/swoiia

Кратко:

Melovin и Swoiia подтвердили, что они больше, чем просто коллеги

Артисты вместе отпраздновали День святого Николая с папой Бочарова

После страстного поцелуя между Melovin (Константин Бочаров) и Swoiia (ранее - Ассоль; настоящее имя Екатерина Тараненко, в девичестве Гуменюк) на церемонии награждения премии Muzvar лишь у самых заядлых скептиков остались сомнения, что чувства между артистами - не просто пиар.

Дабы переубедить даже их, пара в интервью для шоу "Неймовірна правда про зірок" рассказала про свои отношения. Так Swoiia назвала Бочарова, больше, чем другом, а он в свою очередь отметил, что без ума от партнерши.

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"Мы поняли, что там что-то совсем не рабочие отношения. Что-то пошло гораздо дальше. Мы действительно много времени проводим вместе: то я у нее, то она у меня. Да, с ночевкой оставался. Когда она рядом, то я схожу с ума", - говорит Меловин.

Позже стало известно, что звезды вместе отмечают праздники, и Константин даже познакомил Екатерину с отцом - в уютной семейной атмосфере они отпраздновали День святого Николая. Об этом артист рассказал в своем блоге в Instagram.

Melovin и Swoiia новости - пара заговорила про отношения / instagram.com/melovin_official

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Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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