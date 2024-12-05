"Чернобровый и красивый": Ольга Фреймут впервые показала брата-военного

Родной человек ведущей сейчас на передовой.

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Ольга Фреймут новости - как выглядит брат Ольги Фреймут / коллаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Вкратце:

Ольга Фреймут впервые сообщила, что ее родной брат защищает нашу страну от оккупанта

Ведущая показала Николая, и рассказала, где он служит

Украинская ведущая Ольга Фреймут в начале полномасштабной войны выехала с детьми в Великобританию. Однако часть ее семьи все же осталась в Украине. В частности брат Николай, который сейчас защищает страну от оккупанта.

Прежде ведущая не рассказывала об этом в социальных сетях. Однако сейчас ее брату и его побратимам по спецподразделению "Аратта" понадобилась помощь.

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В связи с этим Фреймут в своем блоге в Instagram опубликовала информацию о благотворительном сборе на нужды "Аратты". "Это батальон "Аратта". Конечно, к этим людям у меня особое отношение, там мой родной брат. Они мне родные. Объявляю сбор для Аратты. Нужны дроны", - написала Ольга.

Для привлечения внимания она впервые показала фото брата. "Мы с ним совсем не похожи, потому что он чернобровый и красивый", - похвасталась Николаем ведущая.

Брат Ольги Фреймут Николай (на фото слева) с побратимом / instagram.com/freimutolia

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Кто такая Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (настоящее имя при рождении Ольга Михайловна Конык, сейчас - Локотко) - украинская телеведущая, журналистка, писательница и модель.

Прославилась в качестве ведущей программ "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" на "Новом канале",а также "Голос страны. Перезагрузка" и "Инспектор Фреймут" на телеканале "1+1". В 2018 году стала "Директором школы панянок" в реалити-шоу "От пацанки до панянки". В 2020 году стала участницей проекта "Танцы со звездами", сообщает "Википедия".

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