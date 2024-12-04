"Кричала от адской боли": Злата Огневич встала на опасную дорожку

Что произошло со Златой Огневич:
- Во время отдыха в Португалии певица решилась на необычный эксперимент
- Звезда опробовала новую практику, которая обернулась для нее болью
Украинская певица Злата Огневич сейчас находится в Португалии. Частью ее путешествия стал необычный ретрит, который закончился для артистки очень сильной болью.
Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram. Злата решила пройти испытание: преодолеть целую дорожку из дощечек Садху, которые используют для техники стояния на гвоздях.
Сперва она прошла специальную подготовку, но никакие обряды не смогли подготовить Огневич к тому, что ожидало ее впереди. "Забегая наперед - это больно адски. Очень сильно, словами не описать, только кричать", - написала она.
Позже звезда сообщила, что непростое испытание она преодолела дважды, и все же смогла получить от этого настоящее удовольствие вопреки боли. "Где-то на средине пути все мысли исчезли. Появилась дикая Боль. Боль. Боль. А над Болью появилась цель, ради которой необходимо дойти до конца. В этот день я прошла дважды дорожку "удовольствия", словила инсайт насчет принятия помощи и страха показаться слабой. В целом - кайф", - поделилась впечатлениями Злата Огневич.
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Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
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