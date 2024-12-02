"Царицы": Соломия Витвицкая вызвала восторг редким фото с моложавой мамой

Кратко:
- Соломия Витвицкая впервые за долгое время показала маму Светлану
- Женщины вместе посетили концерт Андрея Кравченко
Украинская ведущая и журналистка Соломия Витвицкая активно развивает свой блог в Instagram, где появляются кадры со съемок, общественных мероприятий, фото с друзьями и возлюбленным. Там также нередко "появляются" брат и отец Соломии, а вот ее мама - крайне редкий гость.
Лишь недавно на своей странице Витвицкая показала прекрасную Светлану. Мама и дочь вместе посетили концерт Андрея Кравченко, которого в украинском шоу-бизнесе в шутку называют "новым Олегом Винником".
Для увеселительного мероприятия Светлана Витвицкая надела светлый пиджак у клетку, белую блузу, черные свободные штаны и ботинки песочного оттенка. Соломия выбрала синий костюм в пижамном стиле.
В комментариях к фото подписчики Витвицкой не перестают удивляться красоте женщин и их сходству: "Які ж ви прегарні!", "Соля!!! Яка в тебе красуня молода мама! Тепер зрозуміло, в кого ти", "Цариці", "Нічого собі які красиві. А мама так гарно виглядає для дорослої доні" и т.д.
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Кто такая Соломия Витвицкая?
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
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