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"Царицы": Соломия Витвицкая вызвала восторг редким фото с моложавой мамой

Анна Подгорная
2 декабря 2024, 20:38
189
В Сети обсуждают яркую внешность женщин семьи Витвицких.
Соломия Витвицкая
Соломия Витвицкая новости - как выглядит мама Соломии Витвицкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Кратко:

  • Соломия Витвицкая впервые за долгое время показала маму Светлану
  • Женщины вместе посетили концерт Андрея Кравченко

Украинская ведущая и журналистка Соломия Витвицкая активно развивает свой блог в Instagram, где появляются кадры со съемок, общественных мероприятий, фото с друзьями и возлюбленным. Там также нередко "появляются" брат и отец Соломии, а вот ее мама - крайне редкий гость.

Лишь недавно на своей странице Витвицкая показала прекрасную Светлану. Мама и дочь вместе посетили концерт Андрея Кравченко, которого в украинском шоу-бизнесе в шутку называют "новым Олегом Винником".

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Для увеселительного мероприятия Светлана Витвицкая надела светлый пиджак у клетку, белую блузу, черные свободные штаны и ботинки песочного оттенка. Соломия выбрала синий костюм в пижамном стиле.

В комментариях к фото подписчики Витвицкой не перестают удивляться красоте женщин и их сходству: "Які ж ви прегарні!", "Соля!!! Яка в тебе красуня молода мама! Тепер зрозуміло, в кого ти", "Цариці", "Нічого собі які красиві. А мама так гарно виглядає для дорослої доні" и т.д.

Соломия Витвицкая с мамой
Соломия Витвицкая новости - как выглядит мама Соломии Витвицкой / instagram.com/solomiyavitvitska

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про свежий комментарий Джамалы о Евровидении. В нем певица назвала имена украинских звезд, которых отправила бы на конкурс в 2025 году в качестве участников от Украины.

Также певица Мишель Андраде впервые раскрыла причину ссоры с Потапом, который до лета 2022 года был ее музыкальным продюсером. После конфликта он заблокировал бывшую подопечную в соцсетях и не поддерживает общение.

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Кто такая Соломия Витвицкая?

Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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