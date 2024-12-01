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"Задела его эго": Мишель Андраде впервые раскрыла причину ссоры с Потапом

Анна Подгорная
1 декабря 2024, 20:48
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Андраде призналась, чем обидела Потапенко.
Мишель Андраде, Потап
Мишель Андраде рассказала про ссору с Потапом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mishvirmish, instagram.com/realpotap

О чем говорила Мишель Андраде:

  • В какой момент начали рушится ее деловые отношения с Потапом
  • Почему продюсер был обижен и заблокировал ее в соцсетях
  • Что думает про Потапа сегодня

Около шести лет певица и ведущая Мишель Андраде сотрудничала с Потапом, как с исполнителем и музыкальным продюсером. Летом 2022 года их дороги окончательно разошлись.

Сегодня Андраде не поддерживает связь с бывшим патроном - перед завершением сотрудничества у них произошла словесная перепалка, Потап обиделся на Мишель, и их деловые отношения постепенно сошли на нет. Об этом звезда рассказала в подкасте Okay Eva Bar.

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Певица призналась, что еще в 2021 году, во время съемок тревел-шоу "Орел и Решка", она начала ощущать, что связь между ней и продюсером истончается, а их взгляды на творчество расходятся. Это и послужило причиной ссоры.

"У нас была ситуация, после чего он обиделся на меня, и мы перестали работать. Это был период Орла и Решки, я много работала и уже чувствовала, что мы теряем связь. Я пришла на студию, он показал мне песню, и она мне совсем не зашла. Я просто набралась смелости и сказала, что не буду это петь. Что мне эта песня не нравится, она не про меня. Я сказала: "Вы теряете классного артиста, давайте сочинять классные песни". Я задела его эго. Это нормально. И после этого мы уже не работали больше с ним. Я продолжила работать с Ирой Горовой, а он уже не так сильно был включен в мое творчество, песни и так далее. После этого он заблокировал меня в соцсетях, и больше мы не разговаривали. Потеряли уже связь. Мы виделись, но больше не поднимали эту тему", - вспоминает Мишель Андраде.

При этом артистка отмечает, что сейчас относится к бывшему продюсеру нейтрально - их отношения она уже давно отрефлексировала и отпустила: "Не общаемся. Я не думаю о нем, я не знаю как Потап. Ну, надеюсь, что у него все хорошо. У меня к нему супер нейтральное отношение. Нет злости, но я это проработала".

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Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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