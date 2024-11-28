"Посидеть в укрытии ": беглеца Олега Винника разнесли за скандальное решение

Слава Демин не промолчал о поступке Олега Винника.

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Слава Демин раскритиковал Олега Винника / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Кратко:

Слава Демин высказался о концерте Винника в Польше

Ведущий назвал певца изгнанником

Украинский популярный ведущий и блогер Слава Демин отреагировал на новость о том, что беглец Олег Винник проведет свой первый за три года концерт в Варшаве.

На своей странице в Telegram Демин решил прокомментировать анонсированный концерт беглеца.

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"Когда деньги закончились и ты везешь "глоток свежего воздуха" в Варшаву, но не в Украину. Потому что в Украине ты боишься появляться. Вдруг еще ТЦК остановит", – написал Слава.

По мнению ведущего, Винник принадлежит к той категории украинских артистов, которые стали изгнанниками.

Слава Демин не понимает поступка Олега Винника / фото: скрин t.me, Слава Демин

"Теперь у них один путь - гастролировать по городам за границей и собирать крохи из тех украинцев, которые за границей жили или уже живут. И эти артисты именно там будут рассказывать, как любят Украину и как тоскуют по ней. Там легче навешать лапшу на уха. А приехать в Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и посидеть в укрытии немного страшно", – продолжил Демин.

Слава Демин высказался об артистах-беглецах / фото: скрин t.me, Слава Демин

Олег Винник - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк спрогнозировал, сможет ли беглец Олег Винник вернуть приязнь украинцев, какой она была до начала полномасштабной войны.

Также друг Винника, Поэт-песенник и телеведущий Петр Мага, раскрыл неожиданные подробности о жизни артиста до того, как тот стал популярным в Германии и Украине.

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Кто такой Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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