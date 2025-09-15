"У тети уже возраст": Даша Квиткова оказалась в больнице

Квиткова не стала скрывать, что с ней произошло.

Даша Квиткова новости - почему Квиткова попала в больницу

Даша Квиткова показала фото из больницы

Там блогерше поставили капельницу

Украинская блогерша Даша Квиткова начала неделю с похода в больницу. Об этом она рассказала в Instagram.

Квиткова пошутила, что она - уже старая женщина, поэтому ей необходима медицинская помощь. Так Даша решила подыграть тем, кто смеется над ней из-за разницы в возрасте с женихом - украинский футболист Владимир Бражко, который недавно сделал ей предложение руки и сердца, младше блогерши на 4 года. Квитковой 27 лет, а ее избраннику - 23.

Позже Даша все же сообщила, по какой причине оказалась в медицинском учреждении. "Шутки шутками, но если серьезно, то прохожу курс железа", - рассказала она.

Даша Квиткова новости - почему Квиткова попала в больницу / instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова новости - почему Квиткова попала в больницу / instagram.com/kvittkova

Даша Квиткова новости - почему Квиткова попала в больницу / instagram.com/kvittkova

О персоне: Даша Квиткова Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

