"У тети уже возраст": Даша Квиткова оказалась в больнице

Анна Подгорная
15 сентября 2025, 19:25
Квиткова не стала скрывать, что с ней произошло.
Даша Квиткова
Даша Квиткова новости - почему Квиткова попала в больницу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova

Вкратце:

  • Даша Квиткова показала фото из больницы
  • Там блогерше поставили капельницу

Украинская блогерша Даша Квиткова начала неделю с похода в больницу. Об этом она рассказала в Instagram.

Квиткова пошутила, что она - уже старая женщина, поэтому ей необходима медицинская помощь. Так Даша решила подыграть тем, кто смеется над ней из-за разницы в возрасте с женихом - украинский футболист Владимир Бражко, который недавно сделал ей предложение руки и сердца, младше блогерши на 4 года. Квитковой 27 лет, а ее избраннику - 23.

Позже Даша все же сообщила, по какой причине оказалась в медицинском учреждении. "Шутки шутками, но если серьезно, то прохожу курс железа", - рассказала она.

Даша Квиткова
Даша Квиткова новости - почему Квиткова попала в больницу / instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова
Даша Квиткова новости - почему Квиткова попала в больницу / instagram.com/kvittkova
Даша Квиткова
Даша Квиткова новости - почему Квиткова попала в больницу / instagram.com/kvittkova

Ранее Главред рассказывал, что звезда кулинарного шоу "МастерШеф", кондитер Лиза Глинская оказалась в больнице с ребенком. Срочная помощь понадобилась одной из близняшек, которых кулинар родила в октябре 2024 года.

Также в Сети обсуждают новый образ Кристины Соловий. Певица решила поэкспериментировал с внешностью, что вызвало у ее поклонников массу разнообразных эмоций.

О персоне: Даша Квиткова

Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.

Что смотрит Святослав Вакарчук: топ-5 любимых фильмов фронтмена Океана ЭльзыВидео

12:46

Без одного участника: звезды "Евровидения-2025" вызвали слухи о распаде группыВидео

12:45

Жаба давит: пять знаков зодиака, которые завидуют успеху других

