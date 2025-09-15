"У тети уже возраст": Даша Квиткова оказалась в больнице

Вкратце:
- Даша Квиткова показала фото из больницы
- Там блогерше поставили капельницу
Украинская блогерша Даша Квиткова начала неделю с похода в больницу. Об этом она рассказала в Instagram.
Квиткова пошутила, что она - уже старая женщина, поэтому ей необходима медицинская помощь. Так Даша решила подыграть тем, кто смеется над ней из-за разницы в возрасте с женихом - украинский футболист Владимир Бражко, который недавно сделал ей предложение руки и сердца, младше блогерши на 4 года. Квитковой 27 лет, а ее избраннику - 23.
Позже Даша все же сообщила, по какой причине оказалась в медицинском учреждении. "Шутки шутками, но если серьезно, то прохожу курс железа", - рассказала она.
О персоне: Даша Квиткова
Даша Квиткова - украинская блогерша (почти 2 млн. подписчиков в Instagram), инфлюэнсер. Получила широкую известность благодаря победе в 9 сезоне романтического реалити-шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Сейчас является одной из самых популярных девушек-блогеров в Украине. Пробует свои силы на телевидении.
