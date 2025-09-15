Ночью скорая забрала: звезда "МастерШеф" оказалась в больнице с ребенком

Вы узнаете:
Украинский кондитер и бывшая судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская встревожила поклонников публикациями из кареты скорой помощи. Как пояснила она в своем Instagram, срочная медицинская помощь понадобилась ее дочери Полине.
Глинская рассказала, что девочку пришлось экстренно госпитализировать из-за симптомов, похожих на отек Квинке - внезапный сильный отек лица, губ, языка или горла в результате аллергической реакции, который может затруднить дыхание и представлять угрозу жизни. По словам кондитерки, накануне Полина ела арбуз, который предположительно спровоцировал аллергию.
"Ночью скорая забрала нас с Полиной в больницу. Аллергическая реакция, скорее всего на арбуз", - рассказала Лиза в своих Instagram Stories.
Впоследствии звезда "МастерШеф" поделилась контентом из больничной палаты и успокоила подписчиков, которые волновались за дочь. Она рассказала, что врачи стабилизировали состояние Полины, сделали ей необходимые уколы и пообещали быстро отпустить домой.
"Почему мы в больнице? У Полинки скорее всего была аллергическая реакция на арбуз. Она отекла: лицо, глаза, стала плохо дышать, что похоже на отек Квинке. Очень испугалась, покраснело лицо. Но уже отеки спали. Сказали, что подержат в больнице до завтра", - призналась блогерша.
Позже Лиза Глинская сообщила, что предварительной причиной такой сильной реакции у ребенка мог стать арбуз с превышенным содержанием нитратов.
"Причина обнаружена. Будьте внимательны и осторожны", - призвала Глинская в своих Instagram Stories.
О персоне: Лиза Глинская
Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Училась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и др.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.
