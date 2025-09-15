Укр
Ночью скорая забрала: звезда "МастерШеф" оказалась в больнице с ребенком

Кристина Трохимчук
15 сентября 2025, 10:17
57
Лизе Глинской пришлось вызвать скорую помощь для спасения дочери.
Лиза Глинская
Лиза Глинская оказалась в больнице с дочкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лиза Глинская

Вы узнаете:

  • Лизу Глинскую с ребенком госпитализировали
  • Что случилось с дочкой звезды "МастерШеф"

Украинский кондитер и бывшая судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская встревожила поклонников публикациями из кареты скорой помощи. Как пояснила она в своем Instagram, срочная медицинская помощь понадобилась ее дочери Полине.

Глинская рассказала, что девочку пришлось экстренно госпитализировать из-за симптомов, похожих на отек Квинке - внезапный сильный отек лица, губ, языка или горла в результате аллергической реакции, который может затруднить дыхание и представлять угрозу жизни. По словам кондитерки, накануне Полина ела арбуз, который предположительно спровоцировал аллергию.

видео дня

"Ночью скорая забрала нас с Полиной в больницу. Аллергическая реакция, скорее всего на арбуз", - рассказала Лиза в своих Instagram Stories.

Лиза Глинская
Лиза Глинская в карете скорой с дочкой / фото: instagram.com, Лиза Глинская

Впоследствии звезда "МастерШеф" поделилась контентом из больничной палаты и успокоила подписчиков, которые волновались за дочь. Она рассказала, что врачи стабилизировали состояние Полины, сделали ей необходимые уколы и пообещали быстро отпустить домой.

"Почему мы в больнице? У Полинки скорее всего была аллергическая реакция на арбуз. Она отекла: лицо, глаза, стала плохо дышать, что похоже на отек Квинке. Очень испугалась, покраснело лицо. Но уже отеки спали. Сказали, что подержат в больнице до завтра", - призналась блогерша.

Лиза Глинская
Лиза Глинская рассказала о состоянии дочери / фото: instagram.com, Лиза Глинская

Позже Лиза Глинская сообщила, что предварительной причиной такой сильной реакции у ребенка мог стать арбуз с превышенным содержанием нитратов.

"Причина обнаружена. Будьте внимательны и осторожны", - призвала Глинская в своих Instagram Stories.

Лиза Глинская
Лиза Глинская обнаружила превышение нормы нитратов в арбузе / фото: instagram.com, Лиза Глинская

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред писал о том, готова ли бывшая судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская снова стать мамой после рождения близнецов. Кондитер призналась, что беременность стала для нее сложным испытанием, к которому она шла долгое время, ведь ранее пережила трагедию потери ребенка.

Также Лиза Глинская рассказала о поразительной бестактности, с которой столкнулась после рождения дочерей. Во время посещения супермаркета кассирша обратилась к ней как к бабушке собственных детей, чем сильно ее оскорбила. Своим возмущением Глинская поделилась с подписчиками в Instagram.

О персоне: Лиза Глинская

Елизавета Глинская - кондитер, победительница 2 сезона кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Училась во французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, где изучала кулинарию и кондитерское искусство. Появляется на телевидении в качестве кулинарного эксперта и судьи (шоу "Все буде добре", "Все буде смачно!", "МастерШеф-9", "МастерШеф. Профессионалы" и др.). Автор мастер-классов по кондитерскому искусству и кулинарных книг. Открыла собственную школу кондитерского искусства GL.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Лиза Глинская
НАТО может начать сбивать дроны РФ над Украиной: Сикорский сделал важное заявление

19:39

Страну накроет настоящий Армагеддон: названы регионы, где будут дожди, грозы и шквалы

19:27

Сотни тысяч жителей Китай переедут в Сибирь: режим Путина сдает два региона РФ

19:24

После взрывов все пришлось восстанавливать: как выглядит железная дорога под КиевомФото

19:15

Нужно ли отстраивать Каховскую ГЭС - в Украине поставили точку в вопросеВидео

18:46

"Золотые дни": когда по лунному календарю лучше всего сажать озимый чеснок осеньюВидео

18:24

В Польше растет неприязнь к Украине - Туск

18:23

Кадры Искандеров в Калининграде: в Госпогранслужбе сделали заявление

17:55

Почему нельзя убирать 15 сентября: строгие приметы и запреты

17:22

Почему не все обезьяны эволюционировали в людей - ученые приоткрыли разгадку

