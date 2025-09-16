Укр
"Была дикая боль": Анна Заворотнюк перенесла серьезную операцию

Анна Подгорная
16 сентября 2025, 01:30
Диагноз напугал дочь Анастасии Заворотнюк.
Анна Заворотнюк
Анна Заворотнюк родила - дочь Анастасии Заворотнюк раскрыла, как появился на свет ее сын / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Дочь покойной Анастасии Заворотнюк, блогерша Анна Заворотнюк впервые раскрыла тайну появления ее ребенка. В апреле 2025 года она родила сына Марселя.

Только сейчас в социальных сетях Заворотнюк-младшая призналась, что диагноз, который ей поставили на ранних сроках беременности, встал на пути естественных родов - у нее было предлежание плаценты.

"Уже на пятом-шестом месяце я понимала, что естественные роды в моем случае невозможны и меня ждет кесарево сечение. И вот честно, до беременности я никогда особо не задумывалась, насколько это серьезно. Иногда даже слышала фразы: "Кесарево — это легко, сама не рожала". Теперь я точно знаю, такое могут говорить только те, кто через это не проходил", - говорит Анна.

Она также отметила, что боялась операции, но восстановление после нее стало для молодой мамы кошмаром. "Самым тяжелым испытанием оказались первые шаги после операции. ... Это была дикая боль. ... Первые три дня были адскими, больно вставать, шевелиться, даже дышать полной грудью", - вспоминает блогерша.

Анна Заворотнюк с сыном
Анна Заворотнюк родила - дочь Анастасии Заворотнюк раскрыла, как появился на свет ее сын / instagram.com/anna_zavorotnyuk

О персоне: Анастасия Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Умерла в 2024 году после борьбы с тяжелым онкологическим заболеванием.

