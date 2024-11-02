Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Ведущий почти выгнал певца Melovin из студии

Алена Кюпели
2 ноября 2024, 12:10
385
Конфликт разгорелся во время интервью на радио.
Melovin публично поскандалил с ведущим
Melovin публично поскандалил с ведущим / Коллаж Главред, фото Instagram/melovin_official, feshak_eugenio

Коротко:

  • Фешак пожаловался на поведение Melovin
  • Певец отреагировал в соцсетях
  • Конфликт вышел в публичную плоскость

Ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак рассказал о конфликте с певцом Melovin. По словам знаменитости, во время программы "Все пучком" ему даже хотелось выгнать исполнителя из студии.

По словам Фешака, Melovin вел себя пренебрежительно, как будто бы "не он сам просился на эфир". Информация появилась на сайте Люкс.ФМ.

видео дня

"Мы в эфире "Люкс ФМ" развлекаем людей, создаем контент для хорошего настроения. Но после первого выхода в эфир я заметил, что Melovin ведет себя пренебрежительно, будто не он просился в эфир, а я его уговаривал прийти. Я спросил: "Друг, что с тобой?", на что получил ответ: "Знаешь, какое это уже сегодня у меня интервью?". Я ответил, что мне безразлично, и если он здесь, то должен вести себя соответственно! Тогда и появилось желание просто выгнать его из студии", – заявил ведущий.

Между тем, Melovin пришел в студию, чтобы вместе с коллегой по сцене Swoiia презентовать новую песню "Зодиак".

Позже он также опубликовал реакцию на это критику на своей станице в Instagram. "Именно общение на эфире вы можете посмотреть и оценить самостоятельно – видео есть на моей странице в Инстаграм. Чего там нет, но есть в комментарии Евгения – это то, как на, казалось бы искренний вопрос, не болит ли у меня голова, (вне кадра) он ответил (дословно, а не так как в пресс-релизе): "Ты думаешь мне не безразлично?", – высказался исполнитель, – "Мне интересно другое – долго ли наши уважаемые артисты еще готовы глотать такое отношение к себе, молчать и клянчить ротации ? Поймем ли мы наконец, что радио и артист — это коллаборация. Это о взаимовкладах, об уважении, потому что это сотрудничество!" - написал он.

Кто такой Меловин?

MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее сообщал Главред, Melovin (Константин Бочаров) спровоцировал слухи о помолвке - рассказал, что сделал предложение некой незнакомке, на которое она ответила согласием. При этом артист опубликовал фото, на котором держит ее за руку с необычным кольцом на пальчике.

Напомним, в 2021 году Melovin публично на музыкальном фестивале Atlas Weekend совершил каминг-аут - и поцеловал на сцене парня из своего кордебалета.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Melovin новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ может прекратить ежедневные атаки "Шахедами" по Украине: что для этого нужно

РФ может прекратить ежедневные атаки "Шахедами" по Украине: что для этого нужно

12:27Украина
Оккупанты запустили по Украине 71 "Шахед": повреждены дома в 4 областях

Оккупанты запустили по Украине 71 "Шахед": повреждены дома в 4 областях

12:23Украина
Украине надо сделать два шага, чтобы не допустить капитуляции - экс-посол в США Шамшур

Украине надо сделать два шага, чтобы не допустить капитуляции - экс-посол в США Шамшур

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

Мокрый снег будет идти в 5 областях: Украину накроет холодный атмосферный фронт

Надо иметь ум гения, чтобы ответить правильно: какие 3 различия есть между рисунками

Надо иметь ум гения, чтобы ответить правильно: какие 3 различия есть между рисунками

Путинист Филипп Киркоров обманывал поклонников всю жизнь - тайна раскрыта

Путинист Филипп Киркоров обманывал поклонников всю жизнь - тайна раскрыта

Как правильно сказать на украинском "С легким паром": Авраменко поразил объяснением

Как правильно сказать на украинском "С легким паром": Авраменко поразил объяснением

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

Последние новости

12:37

Как отмыть кастрюлю от жирного налета: нужна только картошка и соль

12:27

РФ может прекратить ежедневные атаки "Шахедами" по Украине: что для этого нужно

12:23

Оккупанты запустили по Украине 71 "Шахед": повреждены дома в 4 областях

12:10

Ведущий почти выгнал певца Melovin из студии

12:00

Украине надо сделать два шага, чтобы не допустить капитуляции - экс-посол в США ШамшурВидео

Новые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноябряНовые цены на продукты, доллар по 42 и изменения для водителей: что ждет украинцев с 1 ноября
11:41

Кто кому должен уступить дорогу: интересная задача по ПДД для опытных водителейВидео

11:40

РФ наступает на многих направлениях: Сирский назвал основные преимущества врага

11:33

РФ перебросила более 7 тыс. солдат КНДР в районы вблизи Украины - ГУР

11:22

РФ запускает по Украине обновленные "Шахеды": эксперт предупредил о плане Путина

Реклама
11:08

В России скончалась актриса сериала "Интерны" и "Универ"

10:43

Многие его видели: что означает символ "CE" на товарах

10:35

Заводы Рейнметалл в Украине: сколько снарядов будут производить?мнение

09:49

Большинство совершает ошибку: нужно ли мыть сырое мясо

09:17

РФ массированно ударила по Киеву, обломки упали в 6 районах, есть разрушения: деталиФото

09:16

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:03

Российские захватчики оккупировали Ясную Поляну в Донецкой области - DeepState

08:56

Как очистить деревянные лопатки от жира и запаха: хитрый трюк для хозяекВидео

08:00

Война закончится в 2025-м, РФ не спасут даже 150 тысяч солдат КНДР – астрологВидео

07:59

Просто и доступно: как сделать незамерзающую жидкость для омывателя авто

07:07

Частично разрушены 2 этажа 16-этажки: РФ массированно ударила по Киеву дронамиФото

Реклама
07:05

Надо найти число 88 среди 89 за 6 секунд: справится только самый внимательный

06:22

В России собрались массово закрывать колонии: куда делись все зэки?мнение

06:20

"Повышение буде сразу большим": когда и на сколько в Украине взлетят коммунальные тарифы

05:58

Гороскоп на завтра 3 ноября: Козерогам - божественное самочувствие, Ракам - прибыль

05:30

Головоломка для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти рыбу

05:05

Какой сегодня праздник 2 ноября 2024: что не запрещено делать, чтобы не иметь проблем

04:42

Может быть опасным на улице: как дышать на морозе правильно

04:10

Почему говорить "відсутні документи" неправильно: какое выражение следует использоватьВидео

03:30

Большинство удивится: что означает логотип BMW и как он расшифровывается

01:38

Как спички: 4 самые вспыльчивые знаки зодиака

01:34

"Риск потерять большое количество территорий": неутешительный сценарий от лейтенанта ВСУ

01:30

Худший сценарий для ВСУ: появился тревожный прогноз сроков начала боев за ДнепрВидео

01:22

У Лаврова "пригорело" из-за помощи Турции Украине

00:34

Вступления в НАТО не будет: Венгрия отличилась заявлением о соглашении с Украиной

00:18

Украине хватит солдат на 6-12 месяцев войны - NYT со ссылкой на Пентагон

01 ноября, пятница
23:31

"Мы могли бы ударить превентивно": Зеленский сделал решительное заявление о войсках КНДР

23:15

Польша предлагает Украине покупать оружие в кредит - Сикорский

22:08

РФ пытается захватить большой украинский город до Нового года - Коваленко

22:02

Чем можно вывести блох у щенков в домашних условиях: безопасные методы

21:51

Идут тяжелые бои, пехота продвигается: оккупанты зашли в Максимовку - военный

Реклама
21:44

"Рассорить Россию и Китай": Трамп проговорился о планах своей внешней политики

21:41

Берем немного фарша и готовим ужин на всю семью: рецепт просто улетВидео

21:20

В Сумах российский "шахед" ударил по 9-этажке - среди раненных беременная

20:41

"Размером поменьше": что происходит с могилой Анастасии Заворотнюк - детали

20:15

США предоставят Украине вооружение на 425 млн долларов: что вошло в пакет помощи

20:12

Здание полностью разрушено, есть погибшие: РФ попала двумя ракетами по полицейскимФото

20:05

Надо иметь ум гения, чтобы ответить правильно: какие 3 различия есть между рисунками

20:04

Доллар "взлетел": новый курс будет уже с 4 ноября

19:58

В Украине запускают 5G-связь: Федоров анонсировал тестирование в трех городах

19:57

Украину будет засыпать снегом: осадки будут не только в Карпатах

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять