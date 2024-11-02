Ведущий почти выгнал певца Melovin из студии

Конфликт разгорелся во время интервью на радио.

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Melovin публично поскандалил с ведущим / Коллаж Главред, фото Instagram/melovin_official, feshak_eugenio

Коротко:

Фешак пожаловался на поведение Melovin

Певец отреагировал в соцсетях

Конфликт вышел в публичную плоскость

Ведущий и генеральный продюсер радио "Люкс ФМ" Евгений Фешак рассказал о конфликте с певцом Melovin. По словам знаменитости, во время программы "Все пучком" ему даже хотелось выгнать исполнителя из студии.

По словам Фешака, Melovin вел себя пренебрежительно, как будто бы "не он сам просился на эфир". Информация появилась на сайте Люкс.ФМ.

видео дня

"Мы в эфире "Люкс ФМ" развлекаем людей, создаем контент для хорошего настроения. Но после первого выхода в эфир я заметил, что Melovin ведет себя пренебрежительно, будто не он просился в эфир, а я его уговаривал прийти. Я спросил: "Друг, что с тобой?", на что получил ответ: "Знаешь, какое это уже сегодня у меня интервью?". Я ответил, что мне безразлично, и если он здесь, то должен вести себя соответственно! Тогда и появилось желание просто выгнать его из студии", – заявил ведущий.

Между тем, Melovin пришел в студию, чтобы вместе с коллегой по сцене Swoiia презентовать новую песню "Зодиак".

Позже он также опубликовал реакцию на это критику на своей станице в Instagram. "Именно общение на эфире вы можете посмотреть и оценить самостоятельно – видео есть на моей странице в Инстаграм. Чего там нет, но есть в комментарии Евгения – это то, как на, казалось бы искренний вопрос, не болит ли у меня голова, (вне кадра) он ответил (дословно, а не так как в пресс-релизе): "Ты думаешь мне не безразлично?", – высказался исполнитель, – "Мне интересно другое – долго ли наши уважаемые артисты еще готовы глотать такое отношение к себе, молчать и клянчить ротации ? Поймем ли мы наконец, что радио и артист — это коллаборация. Это о взаимовкладах, об уважении, потому что это сотрудничество!" - написал он.

Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

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Как ранее сообщал Главред, Melovin (Константин Бочаров) спровоцировал слухи о помолвке - рассказал, что сделал предложение некой незнакомке, на которое она ответила согласием. При этом артист опубликовал фото, на котором держит ее за руку с необычным кольцом на пальчике.

Напомним, в 2021 году Melovin публично на музыкальном фестивале Atlas Weekend совершил каминг-аут - и поцеловал на сцене парня из своего кордебалета.

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