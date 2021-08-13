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Совершивший каминг-аут Melovin рассказал о своих регулярных занятиях с психотерапевтом

13 августа 2021, 13:24

Украинский певец Melovin признался, как его родители отнеслись к публичному признанию в бисексуальности их сына.

Melovin
Melovin / Instagram

Украинский певец Melovin совершил каминг-аут на Atlas Weekend и заявил, что он бисексуал. После этого поднялася скандал в шоубизе - кто-то из звезд его поддержал, а кто-то наоборот.

Как сообщил Мelovin в интервью каналу Dorotye, его родители абсолютно адекватно восприняли информацию о его бисексуальности.

"Они больше переживали за меня, какая будет реакция. Возможно, даже переживали за себя, когда будут близкие и друзья спрашивать. Я говорю: "Слушайте, спросят вас, что ваш сын такое сделал, ответите: "Спросите у него, может он вам в директе ответит". Не отвечу", — прокомментировал артист.

Также Melovin проходит лечение у психотерапевта, и после того, как он совершил каминг-аут, по словам специалиста, певец сразу улучшил свои показатели.

"Я просто стал счастливым, я больше ничего в этом плане не боюсь. Я не боюсь, что меня могут "слить", что могут слить мою переписку с кем-то — с парнем или девушкой", - отметил Костя.

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Вместе с тем певец признался, что со начал также совершенно спокойно воспринимать хейт в свой адрес и не скрывает, что в этом есть заслуга все той же психотерапии.

"Мы прорабатывали с психологом очень много страхов, у меня были домашние задания, после которых я понял, что я ничего не боюсь. Наибольшая моя физическая фобия - это пауки, но если мне поставят задачу - ты должен быть в кадре с пауком, я его возьму. Я даже на лицо его посажу. Я ничего не боюсь. Мне кажется, это состояние и привело к каминг-ауту. Потому что жить с этим было очень трудно. Ты словно сам боишься себе признаться", — объяснил он.

Ранее Melovin предложил обратиться к психотерапевту всем, кто не поддерживает ЛГБТ

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