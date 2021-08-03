Melovin предложил обратиться к психотерапевту всем, кто не поддерживает ЛГБТ

Melovin / УНИАН

Melovin Впервые подробно рассказал, как осознал свое состояние, и почему скрывал это так долго.

Певец в Instagram рассказал, что осознал свою ориентацию в 13 лет, когда почувствовал к парню то же, что и чувствовал в тот момент к девушке из школы.

"Тогда я не понимал, что со мной происходит. Как это? Такое бывает? А что, так тоже можно было? Неужели такое правда бывает и это происходит со мной? И, о, чудеса гугловской информации выдали мне, что, оказывается, я не сошел с ума, и такие люди, как я, это, внимание, один из вариантов нормы. Но общество, когда я взрослел, говорило мне иначе. Я очень боялся признаться родителям. Мне было дико страшно!"- признался Melovin.

Также певец заверил, что он рос в полноценной семье и большую часть времени проводил со своим отцом, не был "маменькиным сынком".

Бочаров рассказал, что он счастлив, его устраивает такая сексуальная ориентация. "Я люблю людей, а не половые органы, чего искренне желаю и вам", - отметил Костя.

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Также он раскритиковал гомофобные высказывания, которые можно услышать в адрес представителей ЛГБТ-сообщества.

"Быть гомофобом в 21 веке - позор! Оскорблять, преследовать, травить, желать смерти! Это, однако, них**шечки не вариант нормы! Это уже пахнет клиникой и вам поскорек пора бы к прекрасному доктору психотерапевту, кандидату в доктора наук, между прочим. Х***ни явно не скажет! Обязательно вас починят", - пообещал он.

@P.S. для "яжематерей". Не волнуйтесь вы так. Вы лучше научите детей быть добрее. И окружайте себя любовью и уважением!"- подытожил артист.

Каминг-аут Melovin - что известно

После Atlas Weekend Melovin признался, что ему угрожают расправой за каминг-аут