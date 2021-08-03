Melovin предложил обратиться к психотерапевту всем, кто не поддерживает ЛГБТ

Украинский певец Melovin высказался в ответ на постоянные грозы в своей адрес, которые ему начали приходить после каминг-аута.
Melovin Впервые подробно рассказал, как осознал свое состояние, и почему скрывал это так долго.
Певец в Instagram рассказал, что осознал свою ориентацию в 13 лет, когда почувствовал к парню то же, что и чувствовал в тот момент к девушке из школы.
"Тогда я не понимал, что со мной происходит. Как это? Такое бывает? А что, так тоже можно было? Неужели такое правда бывает и это происходит со мной? И, о, чудеса гугловской информации выдали мне, что, оказывается, я не сошел с ума, и такие люди, как я, это, внимание, один из вариантов нормы. Но общество, когда я взрослел, говорило мне иначе. Я очень боялся признаться родителям. Мне было дико страшно!"- признался Melovin.
Также певец заверил, что он рос в полноценной семье и большую часть времени проводил со своим отцом, не был "маменькиным сынком".
Бочаров рассказал, что он счастлив, его устраивает такая сексуальная ориентация. "Я люблю людей, а не половые органы, чего искренне желаю и вам", - отметил Костя.
Также он раскритиковал гомофобные высказывания, которые можно услышать в адрес представителей ЛГБТ-сообщества.
"Быть гомофобом в 21 веке - позор! Оскорблять, преследовать, травить, желать смерти! Это, однако, них**шечки не вариант нормы! Это уже пахнет клиникой и вам поскорек пора бы к прекрасному доктору психотерапевту, кандидату в доктора наук, между прочим. Х***ни явно не скажет! Обязательно вас починят", - пообещал он.
@P.S. для "яжематерей". Не волнуйтесь вы так. Вы лучше научите детей быть добрее. И окружайте себя любовью и уважением!"- подытожил артист.
Каминг-аут Melovin - что известно
- Певец Мelovin на своем первом выступлении на Atlas Weekend 2021 сделал каминг-аут, вырезанный М1.
- На М1 нелестно высказались о том, что вырезали из трансляции всю песню, в конце которой Мelovin сделал каминг-аут.
- После того, как исполнителя поддержали ЛГБТ-сообщество Киева и знаменитые украинские исполнители, М1 отдельно выложили ролик с каминг-аутом исполнителя.
- Каминг-аут Melovin вдохновил солистку KAZKA на смелое признание о своей ориентации.
После Atlas Weekend Melovin признался, что ему угрожают расправой за каминг-аут