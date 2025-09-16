"Уши режет": "звезда 90-х" обвинила Пугачеву во лжи

Ольгу Зарубину возмутили слова Пугачевой в недавнем интервью о том, что она никому "не перекрывала дорогу на эстраду".

Российская певица Ольга Зарубина обвинила Аллу Пугачеву во лжи. Ее цитируют росСМИ.

Звезду советской эстрады возмутили слова Пугачевой в недавнем интервью о том, что она никому "не перекрывала дорогу на эстраду". Отмечается, что, говоря о Зарубиной в ходе интервью, исполнительница заявила, что артистку перестали снимать на телевидении после инцидента с фонограммой на концерте.

"Уши режет, как она пренебрежительно в целом говорит о людях. Конечно, я попала под раздачу. Никого не беспокоило, что я до этого всегда пела вживую, а тут из-за болезни не могла даже говорить… Организаторы меня просто упросили выйти на сцену. Но я никогда не винила в этом Пугачеву", - сказала Зарубина.

Певица заявила, что слова Пугачевой о том, что она была в непростых отношениях с телевизионным руководством в те годы, являются неправдой.

"Алла сказала, что боялась заходить на телевидение. Это смешно просто. Причем не только мне. Все разумные люди понимают, что это ложь. Для нее как раз все двери были открыты. И вот режиссер после песни "Так не должно быть" просто без причины поставил на мне крест", - добавила она, подчеркнув, что все говорили в то время, что это были "происки Пугачевой".

Ранее Главред сообщал, что в России адвокат Александр Трещев подал иск против певицы Аллы Пугачевой после ее интервью. С артистки, покинувшей РФ, требуют взыскать 1,5 миллиарда рублей за ее слова в поддержку первого президента Чеченской Республики Ичкерия Джохара Дудаева.

Российского певца Филиппа Киркорова очень сильно ранило интервью его бывшей жены Аллы Пугачевой. По словам друзей Киркорова, путинист после откровенного интервью Аллы Пугачевой не сдержал эмоций - певец заливался слезами и чувствовал себя преданным. Он уверяет, что Примадонна растоптала его мужскую гордость.

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

