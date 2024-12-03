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Сняла одежду: предательница Тодоренко изо всех сил бореться за популярность

Алена Кюпели
3 декабря 2024, 08:37
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Регина пытается оставаться популярной всеми возможными способами.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко пользуется случаем/ коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Коротко:

  • Зачем разделась Тодоренко
  • Как это выглядит

Российская ведущая Регина Тодоренко, которая родом из Украины, но продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, похвасталась своим телом, надев нижнее белье.

На своей странице в Instagram, Тодоренко показала результаты своих походов в спортзал. Надев спортивное нижнее белье известного бренда, ведущая покрутилась перед камерой, демонстрируя бицепсы и живот.

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"Обычная женщина в 34, родившая 2-х детей. Я стеснялась своего тела много лет, и вот настал тот момент, когда хочется похвалить себя! Еще есть к чему стремиться, есть куда расти", - написала она.

Между тем, комментаторы посчитали, что хвастаться там нечем. Они критикуют ее фигуру, поведение и образ.

Тодоренко отчаянно борется за популярность
Тодоренко отчаянно борется за популярность / Фото Instagram/reginatodorenko
Комментаторы не в восторге от поведения Регины
Комментаторы не в восторге от поведения Регины / Скриншот Instagram/reginatodorenko

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

Кто такая Регина Тодоренко?

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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