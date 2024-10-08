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Начинает лечиться: предательнице Регине Тодоренко "сорвало крышу" из-за детей

Элина Чигис
8 октября 2024, 10:14
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Предательница Тодоренко уже записалась на прием к специалисту.
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко в стрессе из-за детей
​​​​​ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/reginatodorenko/

Когда-то украинская ведущая, а теперь запроданка Регина Тодоренко, которая молчит о войне в Украине и живет в стране-террористе РФ, воспитывает со своим мужем-путинистом Владом Топаловым двоих сыновей – Михаила и Мирослава. Ведущая рассказала, как переживает за своих детей.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, у Тодоренко паника из-за сыновей.

"Как же тяжело отдавать детей в детский сад. Во-первых, я тревожная мать. Кто-то удивится, но мне очень сложно делегировать заботу о ребенке кому-то другому. И речь не только о воспитателях в саду. Мне и с нянями тяжело. В первое время я просто сидела, как наседка, и следила за каждым движением няни, за каждым ее взглядом. Во-вторых, у Влада был травматичный очень опыт: проведенное детство в Англии вдали от близких. Он очень сложно переживал любую дистанцию с родителями, и до сих пор ему это крайне тяжело дается с сыновьями", — рассказала предательница.

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А также ведущая призналась, что планирует обратиться к специалисту из-за своего состояния и переживаний.

"Все это, конечно же, транслируется на наших детей, и мы спокойно не можем отдать деток в детский сад или в какую-то школу. Нам сложно. Соответственно, сложно и детям. И сегодня день, когда Мишанька снова пошел в детский сад… Это уже третья попытка. Завтра у меня сессия с психологом по поводу моей тревожности, гиперконтроля и сепарации. Видать, надо подлечить мне нервы", — подытожила запроданка.

Кто такая Регина Тодоренко?

Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

Регина Тодоренко - последние новости по теме

Отметим, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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