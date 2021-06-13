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Снежанна Бабкина в облегающем купальнике раскрыла секрет своей энергичности

13 июня 2021, 01:37

Жена Сергея Бабкина поразила крастой в шикарном купальнике.

Снежана Бабкина
Снежана Бабкина / instagram.com/snezhana_babkina/

Жена и концертный директор Сергея Бабкина Снежана побаловала поклонников пляжным фото с отпуска с семьей.

Снежана покорила красотой в черном закрытом купальнике, который намок после купания и выгодно облепил ее стройную фигуру, подчеркивая все достоиняства.

Девушка засветила тату цветочка на бедре и рассказала про то, что ей помогает оставаться полной энергии.

"Каждый наш Момент (секунда) хранит в себе бесконечное количество Благодарности и Любви. Выбор за нами - слышать, видеть, чувствовать, осознавать и, благодаря этому, наполняться или нет" , - рассказала Бабкина в Instagram.

Она рассказала про свой момент:

- благодарю за то, что, спустя 2 года, мы оказались на море!

- только что я грациозно стояла на этой доске. Я горжусь собой!

- мой муж сейчас меня фотографирует, говоря: "Какая Красотка!"

- наслаждение от своего тела после 3 детей.

- теплое, чистейшее море. Какой кайф!

- солнце такое яркое и жаркое! Впитываю солнечную энергию, успеваю насладиться, ведь в Харькове дождь.

- вокруг все оттенки голубого, бирюзового, синего. Мой любимый цвет! Хочу смотреть ещё глубже.

Снежана Бабкина
Снежана Бабкина / instagram.com/snezhana_babkina/

"Минимум 7 пунктов в одном Моменте! И это ваша личная батарейка. Можно проговаривать в слух, про себя. А лучше записывать. Каждый час делать СТОП и искать прелести Момента. Проживая так каждый день, я получаю ресурс!", - Добавила девушка.

Ранее звезда Квартала похвалилась похудевшей фигурой в бикини.

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