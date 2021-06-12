Звезда Квартала похвалилась похудевшей фигурой в бикини

Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/

Украинская актриса и модель Валерия Товстолес время от времени привыкла баловать поклонников пикантными кадрами. Для шоу Студии Квартал 95 она тоже игонда играет роли, для которых иногда приходится доставать купальники.

В своем сториз Валерия засветила купальник из номера шоу, который анонсировали певицы в гостях шоу Сніданок з 1+1.

"Вас ждет очень много интересного на концертах Женского квартала 12 и 14 июня", - написала девушка.

Она сделала сэлфи в зеркале во время примерки с дригими участницами Квартала. Валерия продемонстрировала тоненькую фигурку, телесного цвета бикини и туфельки на тончайших шпильках.

Валерия Товстолес / instagram.com/lera_fatforest/

Посколько девушка оставила кадр в сториз, как ее поклонники отреагировали на шикарную фигуру знает только она сама - комментарии в сториз доступны только для автора.

Напоммним, что в Киеве пройдет сразу два концерта Женского квартала - в субботу 12 июня и в понедельник 14 июня.