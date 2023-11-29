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Слишком мягко наказали: прокуратура обжаловала приговор Ступке за пьяное ДТП

Дмитрий Видоменко
29 ноября 2023, 12:41
Прокуратура Киева оспорила вынесенный приговор актеру Остапу Ступке, который в апреле в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП в столице.
Ступка, прокуратура
Прокуратура будет требовать для Остапа Ступки боле сурового приговора / коллаж Главред, фото УНИАН

Прокуратура столицы Украины оспорила вынесенный приговор известному украинскому актеру Остапу Ступке, который в апреле этого года в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Об этом сообщает портал УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

24 ноября Голосеевский райсуд Киева вынес приговор звезде в виде ограничения свободы сроком на три года, однако в надзорном ведомстве не согласились с этим решением. В прокуратуре считают, что наказание для виновника аварии было "слишком мягким".

Напомним, кроме ограничения свободы на 3 года, Голосеевский суд также обязал взыскать со звезды около 10 тысяч гривен, потраченных на экспертизы, и забрать у него водительское удостоверение на 8 лет. Ни артиста, ни сторону обвинения этот сценарий не устроил. Адвокаты звезды готовят апелляцию.

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Авария произошла по улице Федорова в Голосеевском районе Киева. Следователи установили, что Ступка выехал на встречную полосу и въехал в припаркованный автомобиль, где за рулем сидел 38-летний водитель.

На предсудебном заседании Ступке выдвинули обвинения в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло тяжкие телесные повреждения у потерпевшего.

После этого он сказал, что не считает себя преступником, а аварию актер называет несчастным случаем. Более того, по мнению знаменитости, этот инцидент был послан ему судьбой или "отцом с небес".

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ДТП Остап Ступка новости шоу бизнеса
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