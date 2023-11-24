Прокурор требует реально посадить Ступку за решетку на три года

Принятое судом ограничение свободы — это не условный срок.

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Остап Ступка будет принимать участие в общественных работах / Коллаж: Главред, фото: suspilne.media, Facebook/Остапа Ступки

Киевская городская прокуратура не удовлетворена решением Голосеевского райсуда Киева, который наказал украинского актера Остапа Ступку, присудив ему 3 года ограничения свободы.

Теперь прокуроры готовят апелляцию по делу о ДТП в нетрезвом состоянии.

Об этом в комментарии hromadske сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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"Прокурор в дебатах просил 3 года реального лишения свободы. Суд применил 69 статью УКУ и приговорил к трем годам ограничения свободы. Следовательно, прокурор планирует обжаловать это решение, готовит апелляционную жалобу. Будем оспаривать", — подчеркнула Максимец.

В то же время, она добавила, что принятое судом ограничение свободы — это не условный срок.

Адвокат Ступки отмечал, что актер не окажется за решеткой, но будет обязан в течение 3 лет появляться в специальные учреждения для выполнения общественно полезных работ. В то же время, в Киевской городской прокуратуре говорят, что в приговоре суда об этом речь не идет — есть наказание в виде ограничения свободы и место, где он должен его отбывать.

"До решения апелляционного суда пока нельзя говорить, что именно такое наказание он понесет, потому что мы будем обжаловать", — резюмировала прокуратура.

Напомним, 24 ноября Голосеевский райсуд столицы признал виновным актера Остапа Ступку в деле о ДТП в нетрезвом состоянии и лишил водительских прав.

Авария произошла вечером 4 апреля в Голосеевском районе Киева. Авто Остапа Ступки задело легковушку, в которой находился мужчина 1984 года рождения. Пострадавший получил травмы. Виновника аварии задержали и поместили в следственный изолятор.

6 апреля в Шевченковском суде актеру избрали меру пресечения. Он должен был находиться под ночным домашним арестом до 5 июня включительно.

В июне Шевченковский райсуд продлил Ступке ночной домашний арест до 5 июля в рамках досудебного расследования.

В июле расследование обстоятельств апрельского ДТП завершилось. Обвинения в отношении Остапа Ступки были направлены в Голосеевский райсуд Киева.

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