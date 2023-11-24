Пьяное ДТП Остапа Ступки: суд вынес приговор

Голосеевский райсуд столицы Украины признал виновным известного актера Остапа Ступку в деле об автомобильной аварии, которую тут устроил в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает портал "Общественного".
Суд назначил артисту наказание в виде ограничения свободы на 3 года и лишил права управления транспортными средстами на 8 лет. Также с него взыщут около 10 тысяч гривен, которые пошли на экспертизы.
То есть, согласно украинскому законодательству в течение трех лет Ступка обязан появляться в специальные исправительные учреждения для выполнения общественно-полезных работ.
Адвокаты Ступки уже заявили, что планируют подавать апелляцию.
Что известно о ДТП с участием Остапа Ступки
Авария произошла вечером 4 апреля в Голосеевском районе Киева. Авто Остапа Ступки задело легковушку, в которой находился мужчина 1984 года рождения. Пострадавший получил травмы. Виновника аварии задержали и поместили в следственный изолятор.
6 апреля в Шевченковском суде актеру избрали меру пресечения. Он должен был находиться под ночным домашним арестом до 5 июня включительно.
В июне Шевченковский райсуд продлил Ступке ночной домашний арест до 5 июля в рамках досудебного расследования.
В июле расследование обстоятельств апрельского ДТП завершилось. Обвинения в отношении Остапа Ступки были направлены в Голосеевский райсуд Киева.
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