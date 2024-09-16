Слава Каминская прокомментировала исчезновение "заклятой" подруги Вики Смеюхи

Судьба черненькой из НеАнгелов обрастает слухами.

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Слава Каминская высказалась про слухи о Виктории Смеюхе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka, instagram.com/vikanablack

Весной 2021 года девичий дуэт НеАнгелы распался после 15 лет существования. Слава Каминская и Виктория Смеюха занялись своими сольными карьерами, попутно выдавая прессе скандальные подробности про их непростые отношения.

Так Каминская не сдержалась и на сей раз: в ее блоге в Instagram подписчики попросили ее прокомментировать слухи про Смеюху, которая исчезла из информационного пространства еще осенью 2022 года. Считается, что черненька из НеАнгелов выехала за границу, где нашла партнера и родила первенца.

Сама Виктория хранит молчание - не общается с фанатами и не дает интервью. Поэтому за информацией обратились к Славе.

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Та в свою очередь рассказала, что у Смеюхи началась новая жизнь. Остальные слухи она не может ни подтвердить, ни опровергнуть, так как певицы не поддерживают связь. "Не пропала, а жить начала. Мы не общаемся, это мои догадки", - подчеркнула Каминская.

Слава Каминская высказалась про слухи о Виктории Смеюхе / instagram.com/babaslavka

Кто такая Слава Каминская Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

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