Больше не скрывает: Слава Каминская в третий раз вышла замуж

Каминская в своем репертуаре - неизменно удивляет фанатов.

https://stars.glavred.info/bolshe-ne-skryvaet-slava-kaminskaya-v-tretiy-raz-vyshla-zamuzh-10597208.html Ссылка скопирована

Слава Каминская новости - Слава Каминская в третий раз вступила в брак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

В мае 2023 года украинская певица Слава Каминская поделилась с поклонниками радостью - ее таинственный возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. На которое она, к слову, ответила согласием.

Уже больше года поклонники артистки ждут новостей о ее пышной свадьбе, однако о церемонии она так и не сказали ни слова. Более того: недавно Каминская сообщила, что уже замужем.

Так в своем блоге в Instagram она опубликовала фото со своим избранником (лицо которого Слава продолжает скрывать), а в подписи к снимку называла его не иначе, как мужем.

видео дня

Это - первый раз с момента помолвки, когда Слава Каминская прямым текстом подтвердила, что в третий раз вступила в брак.

Слава Каминская с мужем, лицо которого скрывает / instagram.com/babaslavka

Кто такая Слава Каминская Слава Витальевна Каминская — украинская певица, участница женской поп-группы "НеАнгелы" (2006—2021), дизайнер и инста-блогер.

16 июля 2014 года Слава вышла замуж за пластического хирурга Эдгара Каминского и взяла его фамилию. 12 декабря 2014 года у пары родился сын Леонард, а 6 декабря 2015 года — дочь Лаура. 1 июля 2019 года пара развелась.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что популярный украинский футболист и общественный деятель Андрей Шевченко принял судьбоносное решение, на которое его вдохновила помощь ВСУ, медикам и гражданским.

Также первая леди Украины Елена Зеленская поделилась, чем шокировал ее сын в первые дни войны. Ее, как маму, растрогала забота Кирилла о ней даже в экстремальных условиях.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред