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Скандальное Евровидение-2023: участник обвинил жюри в свинстве, раскрыл финалистов и ушел с конкурса

13 ноября 2022, 12:12

Лу Бейсон, не подбирая выражений, "наехал" на организаторов Нацотбора, и заявил, что жалеет о своей заявке на участие.

Евровидение-2023, Лу Бейсон
Лу Бейсон со скандалом снял свою кандидатуру на участие в Нацотборе на Евровидение-2023 / instagram.com/suspilne.eurovision, instagram.com/loudgio

Суспільний мовник, который занимается отбором участников для песенного конкурса Евровидение-2023, в конце октября представил лонглист из 36 претендентов на возможность участвовать в соревновании.

До 17 ноября будет опубликован шортлист - финалисты Национального отбора, которые перед членами жюри представят свои музыкальные номера.

За несколько дней до официального оглашения списка финалистов, участник группы Cloudless Юрий Каналош, известный под псевдонимом Lue Bason, который в этом году подал заявку как сольный артист, заявил, что снимает свою кандидатуру, и отказывается от участия в Национальном отборе на Евровидение в 2023 году.

На своей странице в Instagram Лу Бейсон рассказал, что Суспільне, по его мнению, предвзято относится к некоторым участникам - одни артисты уже знают, что прошли в финал, и приступили к подготовке к выступлению, других (среди которых Юрий Каналош) - держат в неведении. Такая несправедливость возмущает артиста. "Меня очень бесит. Скажу честно. Я знаю, что некоторые участники уже знают результат. Такие участники как Jerry Heil и KRUTЬ, которые тоже проходили онлайн кастинг, уже знают, что они в Нацотборе. Просто это неуважение... Окей, даже если не прошел, ну почему бы не сказать, чтобы я мог закрыть для себя эту дверь. Я понимаю, что отбор в этом году не будет иным. Разница будет только в том, что они, возможно, не спалятся, как в прошлом году. Вы все видели, что было в прошлом году. Что это была прямая фальсификация голосов. Я не знаю, какой результат нынешнего Нацотбора. Прошел ли я в шорт-лист или нет, потому что мне никто ничего не сказал. Я не хочу больше участвовать. Я понимаю, что я не хочу", - заявил Бейсон.

Кроме фальсификации результатов, он, как участник прошлогоднего Нацотбора, обвинил Джамалу в "свинстве" - она была в составе жюри в 2022 году, и в этом.

"В течение нашего выступления Джамала говорила с Лодыгиным, практически все выступление, или сидела в телефоне. Это видно на видео. Ты мне ставишь самый низкий балл и ты даже не смотрела мое выступление. Это просто наглость и свинство. Если я тебе не нравлюсь как человек и ты меня судишь по этому, тогда ты в жюри не можешь сидеть", - эмоционально высказался Бейсон.

Суспільний мовник пока воздерживается от комментариев насчет обвинений одного из участников и его заявления об отказе от участия.

Ранее три страны-участницы сделали официальные заявления о своем отказе ехать в Ливерпуль в 2023 году и от участия в Евровидении-2023 по ряду причин, которые невозможно уладить до начала соревнования.

Позже Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union (EBU) обнародовал официальный список стран-участниц в 67-ом ежегодном конкурсе Евровидение.

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