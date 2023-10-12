Шон Пенн восхитился Зеленским и объяснил, чем тот отличается от других президентов

63-летний обладатель премии "Оскар", актер и режиссер Шон Пенн на весь мир расхвалил президента Украины Владимира Зеленского.

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Пенн рассказал о выдающихся качествах президента Зеленского / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

63-летний легендарный и оскароносный актер/режиссер Шон Пенн (обладатель премии "Оскар") в прямом эфире американского телевидения буквально на весь мир расхвалил искренность президента Украины Владимира Зеленского.

Пенн пришел в мегапопулярное ток-шоу Джимми Киммела на канале ABC ‒ для того, чтобы рассказать о своем документальном фильме Superpower, который посвящен президенту Зеленскому и тому, как мощно украинцы сражаются с русскими оккупантами.

По словам Пенна, руководитель украинского государства отличается от других влиятельных людей своей искренностью.

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Режиссер вместе со съемочной группой приехали в Киев незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину. И после его начала они решили продолжить съемки.

Пенн был изумлен, что президент Зеленский не отменил интервью и все равно нашел время для съемки фильма. Интервью тогда пришлось записывать в бомбоубежище.

"Любой глава государства, любой политик, любой руководитель крупной компании в какой-то момент - ты начинаешь чувствовать – говорит по сценарию. С президентом Зеленским нет ни одного момента, когда бы он был неискренним", – рассказал Пенн.

Напомним, ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обращался к Академии кинематографических искусств и наук. И предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".

После того, как продюсеры отказали Пенну, он передал свою статуэтку "Оскара" в Украину на хранение.

Кроме того, Пенн закрутил роман с украинкой - актрисой и телеведущей Ольгой Коротяевой. Пара вместе посетила кинофестиваль в Грузии.

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