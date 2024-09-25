"Сердце не выдержало": певица Камалия сообщила о своем горе - что произошло

Камалия поблагодарила тех, кто ее поддерживает.

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Камалия потеряла дядю / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская известная певица Камалия сообщила, что в ее семье случилось горе – умер родной дядя артистки Владимир.

На своей странице в соцсетях артистка отметила, что мужчина был ее крестным отцом. Также она рассказала о том, что сердце Владимира не выдержало из-за тяжелой болезни, с которой он боролся.

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"Друзья, от всего сердца благодарю всех, кто переживал и молился за моего дядю Володю. Мы до последнего верили, что он преодолеет болезнь, но, к сожалению, его сердце не выдержало... 22 сентября ушел из жизни мой родной дядя и крестный папа Владимир Прядко", — написала певица.

Камалия / инфографика: Главред

Кто такая Камалия? Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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