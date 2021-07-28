СБУ пропустила в Украину сразу четыре российских группы для участия в фестивале

Файне місто / instagram.com/fainemistofest/

В Тернополе стартовал ежегодный фестиваль "Файне місто", на который неожиданно были приглашены группы из страны-агрессора. Как сообщает Захид.нет, мэр Тернополя Сергей Надал просил СБУ выяснить, законно ли музыканты будут находиться на территории нашего государства.

Однако Служба Безопасности разрешила въезд в Украину всем группам, численностью 37 человек. Проверку проходили Louna, "Порнофильмы", Wildways, Anacondaz и их команды.

Примечательно, что в 2017 году на официальной странице "Порнофильмов" было написано "С нами Путин с нами Бог"

"Оснований для запрета находиться в Украине российским группам нету", - ответили в СБУ на запрос издания.

При этом активисты согласны с СБУ и предупредили, что не будут совершать никаких агрессивных дейтсвий по отношению к группам. в особенности, подобное официальное заявление сделали в Правом секторе тернопольщины.

Отметим, что часть из этих групп не первый выступать на фестивале "Файне місто". "Порнофильмы" уже выступали в Тернополе в 2017 и 2018 годах, а Wildways - в 2019-м.

Напомним, у Зеленского объяснили, за что исключили из программы концерта ко Дню Независимости группу Green Grey.