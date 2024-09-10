"Сатанинский смех": предательницу Лолиту затравили в РФ

Путинистка Поплавская набросилась на Лолиту из-за исполнения песни Моргенштерга.

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Предательница Лолита Милявская попала в неприятности / коллаж: Главред, фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya?locale=ru_RU

Российская актриса-путинистка одной роли "Красной Шапочки" Яна Поплавская высказалась о поступке певицы Лолиты Милявской, которая родом из Закарпатья, но живет и работает в стране-террористе РФ.

Как заявила пропагандистка в своих соцсетях, Лолита исполняет песни рэпера Алишера Моргенштерна, а он признан иноагентом в стране-оккупанте, и не указывает его статус. Любительница диктатора Путина считает, что за спинами Лолиты и Моргенштерна стоят "упыри", которые смеются "сатанинским смехом".

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"Дело Моргенштерна в России живет и процветает. Его песни поют те, кто быстро вышел из опалы, например, Лолита. Вот так, не стесняясь. Дети, подростки получают все тот же контент, только в другом исполнении. Интересно, Лолита оговорилась, что поет песню иноагента? А за неуказание статуса автора песни не должно быть наказания? Звучит сатанинский смех упырей, которые это творят, что стоят за спинами Лолиты, Моргенштерна и прочих", — заявила Поплавская.

Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, Максим Галкин во время гастролей в Израиле с юмористическими концертами высмеял артистов, отмененных из-за скандальной "голой" вечеринки Насти Ивлеевой. Не упустил Галкин возможности пошутить и с Лолиты Милявской после отмены ее тура.

А также коллектив Лолиты не получал зарплату. Путинистка призналась, что перестала переводить им деньги, поскольку иначе ей не на что было бы содержать пожилую мать и единственную дочь.

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