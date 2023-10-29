Скандальная украинская актриса жестко бросила иноагента Моргенштерна

Лиза Василенко, которая доводила репера до "бабочек в животе", упорхнула из его жизни.

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Моргенштерн и Лиза Василенко расстались / коллаж: Главред, фото: instagram.com/morgen_shtern, instagram.com/elizabethvasilenko

В августе российский репер Моргенштерн, признанный иностранным агентом в стране-оккупанте, и украинская модель и актриса Лиза Василенко подтвердили свой роман, слухи о котором стали ходить еще в мае.

Музыкант называл эффектную блондинку свой первой настоящей любовью. "Лиза – моя первая сумасшедшая любовь в жизни. Вот знаешь, та самая, как из фильмов, из песен. Все эти фразы "я дышу тобой", "схожу с ума", "у меня бабочки"... Теперь понял, что такое бывает", - признался он в интервью Ксении Собчак.

Там же он рассказал, что его отношения с Василенко закончились. Подробностей Моргенштерн раскрывать не стал, но в росСМИ ходят слухи, что инициатором разрыва стала именно Лиза.

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Близкий друг репера, комментируя ранее отношения с моделью, рассказал, что артист мечтал о создании семьи с Василенко, и строил серьезные планы на будущее. Вероятно, Лизу напугало такое быстрое развитие событий.

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