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Скандальная украинская актриса жестко бросила иноагента Моргенштерна

Анна Подгорная
29 октября 2023, 21:15
Лиза Василенко, которая доводила репера до "бабочек в животе", упорхнула из его жизни.
Моргенштерн, Лиза Василенко
Моргенштерн и Лиза Василенко расстались / коллаж: Главред, фото: instagram.com/morgen_shtern, instagram.com/elizabethvasilenko

В августе российский репер Моргенштерн, признанный иностранным агентом в стране-оккупанте, и украинская модель и актриса Лиза Василенко подтвердили свой роман, слухи о котором стали ходить еще в мае.

Музыкант называл эффектную блондинку свой первой настоящей любовью. "Лиза – моя первая сумасшедшая любовь в жизни. Вот знаешь, та самая, как из фильмов, из песен. Все эти фразы "я дышу тобой", "схожу с ума", "у меня бабочки"... Теперь понял, что такое бывает", - признался он в интервью Ксении Собчак.

Там же он рассказал, что его отношения с Василенко закончились. Подробностей Моргенштерн раскрывать не стал, но в росСМИ ходят слухи, что инициатором разрыва стала именно Лиза.

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Близкий друг репера, комментируя ранее отношения с моделью, рассказал, что артист мечтал о создании семьи с Василенко, и строил серьезные планы на будущее. Вероятно, Лизу напугало такое быстрое развитие событий.

Ранее Вера Брежнева призналась, как ее изменил развод с Константином Меладзе. Долгое время она скрывала расставание с продюсером ведь была с ним действительно счастлива.

Также Тину Кароль заподозрили в многолетнем романе с гитаристом. Пару якобы вместе видели на отдыхе. Певица сотрудничает с музыкантом более 10 лет.

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