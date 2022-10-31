Санта Димопулос показала редкие фото обаятельного взрослого сына от Андрея Джеджулы

Санта Димопулос с сыном Даниэлем и дочерью Софией / instagram.com/daniel_d2008

Певица, блогерка и медиадива Санта Димопулос выглядит настолько роскошно, что так и не скажешь, что она - мама взрослого сына.

Недавно ее первенцу Даниэлю исполнилось 14 лет. Подросток растет красивым мужчиной, который вобрал в себя лучшие качества родителей.

На своей странице в Instagram Санта поздравила мальчика с Днем рождения, и показала трогательный ролик, который состоит из фотографий Даниэля от рождения до наших дней.

"С Днем рождения, мой восхитительный человечек! ❤️ Я горжусь тобой и люблю тебя. Мой сын, мой друг, уже настоящий мужчина. Добрый, искренний, понимающий, уникальный. Не верю, что уже такой взрослый. Я желаю, чтобы ты никогда не боялся, чтобы с уверенностью встречал все жизненные уроки, чтобы был всегда счастливым. Обожаю, и благодарна тебе, что ты у меня такой", - подписала видео Димопулос.

Даниэль появился на свет в 2008 году от украинского шоумена и актера Андрея Джеджулы (с 2006 по 2010 год Санта состояла с ним в фактическом браке). Мальчик растет всесторонне развитым, увлекается теннисом, а главными его хобби являются кулинария, скульптура и рисование.

Ранее редкими фотографиями старшего красавца-сына поделился украинский футболист, тренер и политический деятель Андрей Шевченко. Недавно Джордану исполнилось 18 лет.

Также стало известно, что советская и грузинская певица Тамара Гвердцители потеряла маму-одесситку. Артистка тяжело переживает ее смерть, из-за чего ее собственное психическое и физическое здоровье сильно пошатнулось.

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