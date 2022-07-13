Живое воплощение роскоши: Санта Димопулос сверкнула фигурой в платье с неприлично глубоким вырезом

Санта Димопулос в платье с открытой спиной посетила светское мероприятие / instagram.com/santadimopulos

Певица, блогерка и медиадива Санта Димопулос посетила благотворительный ужин, организованный фондом Way of peace, в Париже. Светское мероприятие, направленное на сбор средств для ВСУ, было объединено с концертом украинских звезд и аукционом.

Димопулос для светского мероприятия примерила шикарный лук. Образ женщины-вамп всегда особенно удавался медиадиве, но в этот раз она отдала предпочтение сдержанной классике.

На благотворительный ужин Димопулос надела вечернее платье из черного атласа на тонких бретельках. Правда, наряд имел одну достаточно пикантную деталь.

Светская львица во время фотосессии охотно демонстрировала ошеломительный вырез на грани фола - выбранное ею платье оказалось с открытой спиной.

Поклонники Димопулос в комментариях не сумели скрыть свое восхищение:

Санта Димопулос в платье с открытой спиной посетила светское мероприятие / instagram.com/santadimopulos

"Боже, яка краса!"

"Яка Ви розкішна! А яка сукня!"

"Неймовірне поєднання краси тіла і душі! Радію, що таких людей у нас більшає!"

"Санточка, как похудела.... красивая, такая тоненькая".

"Вам гарно в будь-якому вигляді❤️"

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