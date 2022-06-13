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Патриотизм в деталях: Санта Димопулос покоряет столицу в игривом мини

13 июня 2022, 03:47

Артистка остается преданной себе, и даже в такие тяжелые для страны времена вдохновляет фанатов своей красотой.

Санта Димопулос прогулялась по Киеву в белом мини-платье / instagram.com/santadimopulos

Певица, блогерка и медиадива Санта Димопулос недавно вернулась с детьми в Украину. Звезда рассказывала, что несмотря на гостеприимность Италии, ее неумолимо тянет на родину.

Сейчас она наслаждается Киевом, который, несмотря на войну в Украине, сохранил свою красоту и шарм. Прогуливаясь по одному из столичных торговых центров Димопулос не удержалась и сделала сэлфи, которым поделилась в Instagram.

На фото блогерки попал соблазнительный, и в то же время патриотичный наряд - белоснежное платье в стиле бэби-долл и кроссовки. Шнурки и носки на Димопулос выдержаны в цветах украинского флага - желто-синие.

Стоит отметить, что артистка на сэлфи выглядит слегка уставшей и сильно похудевшей - вероятно стресс из-за войны не обошел стороной Димопулос, что отразилось на ее внешности.

Санта Димопулос прогулялась по Киеву в белом мини-платье / instagram.com/santadimopulos

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Ранее канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник похвасталась спортивным телом в купальнике во время отдыха в Италии, а 47-летняя американская актриса Ева Лонгория показала соблазнительный образ для красной дорожки Каннского фестиваля - артистка сверкнула идеальным сочетанием сексуальности и стиля.

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